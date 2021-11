Wolfsburg

Wildtiere gehen im Herbst bei der Futtersuche größere Wege und queren dabei häufiger die Straßen. Die Unfallgefahr steigt. Klaus Seiffert Kreisvorstandsmitglied für Verkehrssicherheit ACE-Kreis Wolfsburg des Auto Club Europa (ACE) erklärt, wie man sich bei Wildwechsel am besten verhält.

Der ACE-Verkehrsexperte rät eindringlich dazu, Warnsignale nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Gerade bei eingeschränkter Sicht und in der Dämmerung sollte die Geschwindigkeit reduziert und besonders aufmerksam gefahren werden. Es gilt, die eventuelle Notwendigkeit einer plötzlichen Vollbremsung bewusst einzukalkulieren.

Neben dem Straßenwarnschild gibt es weitere Faktoren, die auf vermehrten Wildwechsel hinweisen. Gut ist es, auch die indirekten Anzeichen und Hinweise zu beachten. „Sichtbare Hochsitze sowie reflektierende Wildwarner sind Anzeichen dafür, dass das Gebiet vermehrt von Wildtieren besiedelt ist, die jederzeit die Fahrbahn überqueren können“, erklärt Seifert.

Die Reflektoren wie CDs, Plastikflaschen, Staniolpapier an den Stämmen oder Leitpfosten mit Reflektoren sollen eigentlich durch die zusätzlichen Lichtreflektoren das Wild vom Wechsel abhalten. Studien würden allerdings nahe legen, dass Wild-Warnreflektoren die Zahl der Wildunfälle nicht verringern können. Seiffert rät daher, diese lediglich als zusätzliche Warnung vor Wildwechsel zu verstehen, sich aber keinesfalls auf deren Schutzfunktion zu verlassen.

Sobald am Straßenrand oder in Fahrbahnnähe Tiere zu erkennen sind, sollte die Geschwindigkeit möglichst ohne scharfes Abbremsen reduziert werden. „Wird ein Wildtier im Licht der Scheinwerfer sichtbar, sollte man sofort das Fernlicht ausschalten. Das Wild bleibt häufig im Lichtkegel des Fernlichtes stehen. Ein kurzes Hupen führt in der Regel dazu, dass die Tiere weglaufen“, so Klaus Seiffert.

