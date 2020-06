Wilde Verfolgung durch Wolfsburg: Autodieb rammt Polizeiwagen

Wolfsburg

Nach einer wilden Verfolgungsfahrt durch die Wolfsburger Innenstadt hat die Polizei in der Nacht zu Montag einen Autodieb festgenommen. Der 43 Jahre alte Wolfsburger war in einem VW Bulli unterwegs, der kurz zuvor bei einem Einbruch in die Geschäftsstelle des TV Jahn gestohlen worden war. Auf seiner Flucht rammte der Mann zwei Streifenwagen und überfuhr beinahe einen Fußgänger am Schillerteich. Die Fahrt endete in der Stresemannstraße, wo mehrere größere Steine den Weg blockierten.

Der VW Bulli war einer Polizeistreife gegen 23.55 Uhr auf dem Berliner Ring aufgefallen, weil das Fahrzeug beim Abbiegen von der Rothenfelder Straße in Richtung St.-Annen-Knoten nur mit Standlicht fuhr. „Die folgenden Haltezeichen missachtete jedoch der Fahrer und setzte einfach seine Fahrt in die Dieselstraße fort“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Ein Fußgänger rettete sich durch einen Sprung auf den seitlichen Rasen

Die Verfolgungsfahrt führte über mehrere Straßen durch den Lerchenweg über die Reislinger Straße und wieder in den Berliner Ring. Über die Rothenfelder Straße steuerte der 43-Jährge weiter in den Mühlengraben, Suhlgarten, in die Kettelerstraße und über den Otto-Wels-Platz in die Alessandro-Volta-Straße. Von der Heßlinger Straße gelangte der Flüchtende wieder in die Innenstadt und schließlich durch mehrere Straßen auf den Fußweg um den Schillerteich. Dort konnten die Beamten durch das angeschaltete Fernlicht des Streifenwagens beobachten, wie sich ein Fußgänger durch einen Sprung auf den seitlichen Rasen gerade noch retten konnte. Der VW Bulli hatte inzwischen sein Licht ausgeschaltet.

In der Stresemannstraße musste der 43-Jährige das Fahrzeug stoppen, weil dort größere Steinen den Weg versperrten. „Einsatzkräfte holten im Anschluss den Fahrer aus dem Fahrzeug, brachten ihn mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden und fixierten den Beschuldigten mit Handfesseln“, so Claus. Der 43-Jährige sei während der gesamten Flucht zu schnell unterwegs gewesen, habe rote Ampel überfahren und teilweise versucht, seine Verfolger auszubremsen. Nur durch Glück und das geringe Verkehrsaufkommen zur Nachtzeit habe es keine Verletzten oder größere Schäden gegeben, betonte der Polizeisprecher.

Bei dem Mann stellten die Beamten eine Schreckschuss- und eine Softairwaffe sicher

Der Mann war der Polizei zufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Außerdem stellten die Beamten bei dem 43-Jährigen eine Schreckschuss- und eine Softairwaffe sicher. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass der VW Bulli auf den TV Jahn Wolfsburg zugelassen ist. Die Beamten überprüften daraufhin die Geschäftsstelle der Sportvereins in der Straße Klieverhagen und entdeckten Einbruchsspuren. Die Ermittler werfen dem einschlägig polizeibekannten Wolfsburger vor, das Fahrzeug dort gestohlen zu haben.

Der TV Jahn freut sich darauf, den Vereinsbus bald wieder einsetzen zu können. „Er hat Schäden abbekommen, aber er ist nicht zertrümmert“, sagte Geschäftsführer Dirk Räk-Maresté. Die bei dem Einbruch zerstörte Fensterscheibe in der Geschäftsstelle habe man bereits reparieren lassen.

