Wolfsburg

Die Stadt sagt rücksichtslos abgestellten E-Scootern in Wolfsburg den Kampf an: Das Ordnungsamt soll künftig verstärkt auf falsch geparkte Roller achten und Verstöße ahnden. Und das ist längst nicht die einzige geplante Neuerung.

In einer Mitteilung kündigt die Stadt gleich mehrere Maßnahmen für die Roller-Anbieter und die Nutzer der Scooter an. Stadtrat Andreas Bauer sagt dazu: „Das Ziel ist, Konflikte möglichst im Voraus zu vermeiden und gemeinsame Lösungen zu finden.“ Auf die Maßnahmen haben Stadt und Verleiher sich laut Bauer gemeinsam geeinigt.

Stadtrat Andreas Bauer: Mit den neuen Maßnahmen will die Stadt „Konflikte möglichst im Voraus vermeiden.“ Quelle: Britta Schulze

Eine der wichtigsten Neuerungen: Das Ordnungsamt nimmt die E-Scooter ab sofort vermehrt in den Blick. Wer einen Roller so abstellt, dass er andere gefährdet, behindert oder belästigt, muss daher unter Umständen mit einem Ordnungsgeld rechnen. Außerdem wollen das Ordnungsamt und die Roller-Anbieter die Kommunikation untereinander verbessen, damit die Verleiher schnell über falsch abgestellte Roller informiert sind. Schon jetzt setzen die sie Personal ein, das allein für das Ordnen der Zweiräder zuständig ist.

Nutzer müssen künftig ein Foto vom geparkten E-Scooter machen

Darüber hinaus sollen ab Januar testweise alle Nutzerinnen und Nutzer der Scooter nach dem Abstellen ein Foto von der Parksituation machen müssen. Beim Anbieter „Bolt“ geht das bereits über die App, „Tier“ und „Lime“ ziehen nach. „Diese Maßnahme soll insbesondere die Sensibilität für das korrekte Abstellen erhöhen“, heißt es in der Begründung der Stadt dazu. Zudem sollen die Fahrerinnen und Fahrer so belegen, dass sie die Roller korrekt geparkt haben. Die Stadt und die Verleiher wollen diese Maßnahme „im Laufe des nächsten Jahres“ hinsichtlich ihres Erfolges bewerten.

Angedacht ist außerdem, dass die Anbieter 2022 Fahrsicherheitstrainings mit ihren Scootern durchführen. Geht es nach der Stadt, sollen die Trainings zum Beispiel im Zusammenhang mit Verkehrssicherheitstagen oder Mobilitätstagen stattfinden.

In Wolfsburg sollen mehr Parkstreifen für Roller entstehen

Im kommenden Jahr will die Stadt darüber hinaus sogenannte „Mobilitätsstationen“ einrichten. Ziel ist, den öffentlichen Nahverkehr, die Roller und andere Mobilitätsangebote besser zu verknüpfen. Die Scooter sollen in dem Zusammenhang noch mehr eigene Parkflächen bekommen. Wie die aussehen können, ist unter anderem am Hauptbahnhof sichtbar. Dort gibt es bereits einen speziellen Parkstreifen.

Parkstreifen für Scooter: Die Stadt will gemeinsam mit den Anbietern noch mehr solcher Flächen einrichten. Quelle: Roland Hermstein

Gleichzeitig soll es allerdings weitere Zonen mit Parkverboten geben. Schon jetzt gibt es in der ganzen Stadt verschiedenste Stellen, an denen sich die Scooter nicht abstellen lassen. Die Flächen sind über die Apps der Anbieter einsehbar. Dazu gehören beispielsweise der Allersee, der Bahnhof und eine Fläche rund um das Klinikum. Nach einem Hinweis der Polizei ist das Parken seit Kurzem auch am St. Annen-Knoten verboten.

E-Scooter: Zahlen, Daten, Fakten In Wolfsburg gibt es drei Firmen, die E-Scooter verleihen: Bolt, Lime und Tier. Insgesamt stehen im Stadtgebiet rund 1150 Roller zur Ausleihe bereit. Erster Anbieter in der VW-Stadt war um März 2020 Tier. Bis Oktober 2021 haben die Wolfsburg bei allen drei Roller-Firmen insgesamt über 575 000 Fahrten zurückgelegt. Das entspricht im Durchschnitt rund 1250 am Tag. Bisheriger Rekordtag ist der 3. September 2021: An diesem Tag nutzten 2505 Personen die Roller. Pro Fahrt sind die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger durchschnittlich 12,3 Minuten mit den Scootern unterwegs. Beliebt sind die elektrischen Roller vor allem in der Innenstadt. Das Areal rund um den Hauptbahnhof weist laut der Stadt die meisten gestarteten und beendeten Ausleihen auf. Auch der Allersee zieht die Fahrerinnen und Fahrer von E-Scootern an. In den Stadt- und Ortsteilen ist die Nachfrage in Westhagen besonders groß.

Hamburg als positives Beispiel für den Umgang mit E-Scootern

Das Konzept, das Wolfsburg bei den E-Scootern künftig umsetzen will, ähnelt dem der Stadt Hamburg. Die hatte die PUG in einem Antrag zu den E-Scootern als positives Beispiel angeführt und gefordert, dass sich die VW-Stadt daran ein Beispiel nimmt. PUG-Ratsherr Velten Huhnholz freut es, dass die Verwaltung jetzt tatsächlich gegen die wild abgestellten Scooter vorgehen will. Er ist allerdings auch überzeugt: „Die Stadtverwaltung und die Betreiber der E-Scooter hätten eigentlich schon viel früher auf die Problematik reagieren müssen.“ Nun hoffe er, dass Wolfsburg bald eine Umsetzung der Lösungsansätze erlebe.

Von Melanie Köster