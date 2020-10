„Wiener Blut“ im Theater Wolfsburg: Auch ohne Chor und Tanz eine tolle Operette

Wolfsburg

Eine Operettenaufführung muss in der gegenwärtigen Zeit auf manche klassischen Elemente verzichten. Dass dennoch eine berauschende Inszenierung möglich ist, hat die „ Operettenbühne Wien“ mit „Wiener Blut“ vom Walzerkönig Johann Strauß am Sonntag im Scharoun Theater Wolfsburg unter Beweis gestellt.

Obwohl die Chor- und Tanzszenen entfallen, obwohl das Orchester auf ein achtköpfiges Kammerensemble geschrumpft ist und auch das Gesangsensemble sich auf sieben Rollen beschränkt, gelingt es Heinz Hellberg in seiner Regie den Humor und typischen Wiener Charme lebendig auf die Bühne zu zaubern. Liebe und Eifersucht, Intrigen und Verwechslungen im adligen Wien zur Zeit des Wiener Kongresses, dazu zündende, schwungvolle Musik machen das Genre der Operette zu einer zeitlosen Kunst. Das Publikum ging begeistert mit und sparte nicht mit Szenenapplaus.

Operette mit viel Charme und Situationskomik

Wie in Operetten üblich, rückt auch hier ein Nebenschauplatz in den Mittelpunkt. Statt wichtige Staatsgeschäfte in der Neuordnung beim Wiener Kongress wahrzunehmen, ist Balduin Graf Zedlau ( Steven Fiske) damit beschäftigt, die Probleme im Verhältnis zu seiner Frau Gabriele ( Kerstin Grotrian) und zu seinen heimlich Geliebten, der Tänzerin Franzi Cagliari (Verena te Best) und der Probiermamsell Pepi Pleininger ( Susanne Hellberg) zu ordnen. Die Wirrungen und Verwicklungen erleben ihren Höhepunkt, als der leicht vertrottelte Premierminister Fürst Ypsheim–Gindelbach in die Handlung eingreift. Komplettiert wird das Ganze durch den Kammerdiener Josef ( Alexander Helmer) und Franzis Vater, den Karussellbetreiber Kagler (Gerhard Karzel).

Spielfreude und viel Situationskomik: Das zeichnete die Aufführung der Operette „Wiener Blut“ Quelle: Roland Hermstein

Die Begegnung der unterschiedlichen Charaktere führt wiederholt zu einer Situationskomik, die auf unnachahmliche Weise ausgekostet wird. Die Briefszene vom diktierenden Balduin und dem schreibenden Josef gehört dazu („Na, also schreib und tu nicht schmieren“). Oder das Gespräch zwischen dem „Ur-Wiener“ Kagler und dem aus Sachsen kommenden Premierminister („Den Wiener Dialekt versteh ich nie!“) . mit dem sprachlich vermittelnden Kammerdiener Josef.

Ensemble zeichnet sich durch ansteckende Spiellaune aus

Ein auf wesentliche Elemente beschränktes Bühnenbild, farbenfrohe Kostüme und sieben Personencharaktere lassen den Wiener Charme des frühen neunzehnten Jahrhunderts lebendig werden. Bühnenpräsenz, ansteckende Spiellaune und grandioser stimmlicher Ausdruck des gesamten Ensembles verbinden sich zu einer perfekten Aufführung. Dazu gehören auch die unter der Leitung von Laszlo Gyüker (Klavier) professionell, farbenreich aufspielenden Musiker, die, von den Blumengittern verdeckt, im Schlossgarten spielen und leider auch nach der Aufführung nicht zu sehen sind.

Ach ja, auch diese Operette findet ein versöhnliches Happy End: Natürlich beim Heurigen in Hietzing.

Von Heinz-Werner Kemmling