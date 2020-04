Wiedereröffnung: Wolfsburger Gastronomen fordern klaren Fahrplan

Wolfsburg

Die niedersächsische Landesregierung hat am Mittwoch gemeinsam mit Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg einen Drei-Stufen-Plan zur Öffnung von Restaurants und Hotels nach der Corona-Zwangspause vorgestellt. Die Stimmung bei den Wolfsburger Hoteliers und Gastronomen ist aber verhalten – sie warten auf konkrete Vorgaben.

Oshibori-Tücher für saubere Hände

„Einerseits freuen wir uns sehr darauf, wieder aufzumachen, andererseits sind da Bedenken. So schnell wie der Lockdown kam, kann nicht alles wieder hochgefahren werden“, sagt Tom Graubner vom Restaurant Awilon im Kunstmuseum. Der Restaurantbetreiber macht sich weniger Sorgen um mögliche Abstandsregeln als um finanzielle Aspekte und eine veränderte Atmosphäre in der Gastronomie: „Wenn wir eine Maske tragen müssten, wäre das für uns schon befremdlich. In der Gastronomie geht es ja um das Gesellige.“

Für das größere Hygienebewusstsein hat das Awilon schon vor der Schließung vorgesorgt: „Wir haben uns ein Desinfektionsgerät zugelegt. Darin können wir sogenannte Oshibori-Tücher für die Gäste vorbereiten. Das sind diese feuchten Handtücher, die vor allem in den asiatischen Ländern vor dem Essen gereicht werden.“ Die Tücher dienen der Hygiene und vermitteln den Gästen ein sauberes Gefühl. Graubner rechnet damit, dass einige seiner älteren Kunden in den kommenden Wochen zu Hause bleiben. Auch deshalb will er den neu eingeführten Abhol- und Lieferservice des Restaurants auf unbestimmte Zeit beibehalten.

Weniger Sitzplätze, weniger Auswahl

Hartmut Gehrmann vom Alten Brauhaus in Fallersleben rechnet ebenfalls damit, dass vorerst einige Gäste fernbleiben: „Ich denke, die Euphorie wird erstmal nicht so groß sein, deshalb müssen wir sehen, wie wir die Öffnungszeiten gestalten.“ Das Brauhaus hat erst im vergangenen Jahr den Biergarten neu gemacht, jetzt müssen Gehrmann und seine Mitarbeiter wahrscheinlich die Plätze reduzieren: „Denkbar ist zum Beispiel, mit 100 anstatt 200 Sitzplätzen im Biergarten und einer kleineren Speisekarte anzufangen, damit alles zügig geht.“ Das Team des Brauhauses bietet den Gästen einen Abholservice an: „Da kommt uns sehr viel Wertschätzung entgegen, die wir in der Vergangenheit bei manchen ein bisschen vermisst haben“, berichtet Gehrmann von einem positiven Effekt der Krise.

Im nur wenige Meter entfernten Hoffmannhaus hält Uwe Eilert wenig von vorschnellen Planungen: „Bevor ich nicht weiß, welche Auflagen es gibt, brauche ich mir keine Gedanken darüber zu machen, wie ich irgendetwas umsetze. Das ist wie ein Blick in die Glaskugel.“ Die finanzielle Situation sei im Hoffmannhaus ebenfalls schwierig, Eilert will aber auch für seine Mitarbeiter durchhalten: „Die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Entlassen habe ich niemanden und das möchte ich auch nicht.“

Dehoga fordert klaren Plan

Als Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands hat Melanie Perricone sehr konkrete Erwartungen an die Politik: „Die Wiedereröffnung muss gut strukturiert sein, deshalb fordern wir einen klaren Fahrplan.“ Dazu gehören laut der Mitinhaberin vom Nordsteimker Lindenhof nicht nur die Fragen nach einer Mund-Nasen-Bedeckung und Hygieneauflagen, sondern auch allgemeine Bedingungen für die Restaurants: „Die Idee der Politik, die Öffnungszeiten auf 18 oder 20 Uhr zu begrenzen, wäre für viele ein wirtschaftlicher Eklat. Wenn dann gleichzeitig die Rettungsschirme zugemacht werden, werden einige Restaurants in eine noch größere finanzielle Schieflage geraten.“ Insbesondere Kneipen und Bars, die vom abendlichen Geschäft leben, hätten dann das Nachsehen.

Hartmut Gehrmann vom Alten Brauhaus Fallersleben: „Die Euphorie wird erstmal nicht so groß sein.“ Quelle: Boris Baschin

Die Lage der Wolfsburger Hotels ist laut Perricone ebenfalls problematisch: „Viele Leute, die sonst auf Geschäftsreise wären, sind jetzt im Homeoffice. Das heißt, diese Gäste fallen weitestgehend weg.“ Während die Hotels in der Stadt hauptsächlich von den Geschäftsreisenden leben, seien auch die Touristen aktuell keine Alternative: „Für mich stellt sich die Frage, wie man Touristen nach Wolfsburg locken kann, wenn die Autostadt und das Phaeno geschlossen sind, in der Bundesliga nur Geisterspiele stattfinden und man sich noch nicht mal am Allersee sonnen kann“, gibt Perricone zu bedenken.

Familienbetrieb kommt an seine Grenzen

Die schwierige Lage in den Hotels spiegelt Myrjam Saliovski vom Boutique Hotel Goldene Henne wider: „Die Stimmung ist so, wie sie nach sechs geschlossenen Wochen in einem Familienunternehmen nur sein kann. Wir haben auch noch keine Zahlung vom Bund erhalten.“ Auf eine Lockerung der Maßnahmen verlässt sie sich nicht, sie richtet ab der kommenden Woche einen To-Go-Service in ihrem Restaurant ein. Für Saliovski war die wochenlange Produktionspause bei VW ein Problem: „Wenn bei VW keiner arbeitet, dann kommen auch keine Leute ins Hotel. Der Familienbetrieb hätte die Zeit genutzt, um einige Umbaumaßnahmen durchzuführen. Möglichen Hygienevorgaben sieht Saliovski gelassen entgegen: „Wir haben immer schon auf Hygiene geachtet. Jetzt bauen wir noch Desinfektionsspender und Plexiglasscheiben ein, das ist kein Problem.“ Die Abstandsregeln machen ihr hingegen mehr zu schaffen: „Bei nur zwölf Tischen im Restaurant ist das schwierig.“

Was wird aus größeren Partys?

Hinsichtlich seines Hotels steht Norbert Steinweh vom Vorsfelder Hof vor ähnlichen Herausforderungen: „Normalerweise sind wir durch VW unter der Woche ausgebucht, davon sind wir momentan weit entfernt.“ Auch bei der Bewirtung von größeren Feiern hat er geringe Erwartungen: „Ich weiß nicht, wann die wieder stattfinden können und ob die für die Gäste überhaupt attraktiv sind, wenn sie dabei strenge Abstandsregeln einhalten müssen.“ Steinweh betont aber dennoch: „Ich freue mich für mich und meine Kollegen, wenn es bald wieder losgeht.“

Von Melanie Köster