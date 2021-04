Rabenberg

Sie wirkt ein wenig verloren, die neue Elsbeere im Wolfsburger Stadtwald. Das dünne Bäumchen mit den zaghaften Knospen steht auf einem noch kahlen Feld. Die noch kleineren Eichen wirken, als hätte jemand einzelne Zweige in Reih und Glied in die umgegrabene Erde gestellt. Auffälliger ist da schon die Gruppe an Menschen, die sich zwischen den Setzlingen versammelt hat. Denn auf der dünnen Elsbeere liegen große Hoffnungen: Die niedersächsische Forstministerin Barbara Otte-Kinast hat sie eigenhändig gepflanzt – als Symbol für die Wiederaufforstung.

Förster pflanzen gezielt neue Bäume

Trockenheit, Käfer und Stürme machen den Bäumen zu schaffen. Die Lösung im Wolfsburger Stadtwald lautet: mit klimafesten Bäumen neu bepflanzen. Der Boden wird vorbereitet, das Gebiet umzäunt (damit sich nicht gleich Rehe und Co. an den frisch gedeckten Tisch setzen) und die Bäumchen werden eingekauft und gepflanzt. Die Eichen darunter sind genaugenommen sogar Baumkinder, die von einem Internataufenthalt – in diesem Fall der Baumschule – heimkehren. Denn die Eicheln werden im Wolfsburger Wald geerntet und zur Aufzucht fortgegeben. Als Jungbäume kehren sie dann zurück und dürfen endlich Wurzeln schlagen.

Warum aber dieser Aufwand – sollte die Natur nicht am besten wissen, wie man einen gelungenen Wald anlegt? Im Harz zum Beispiel überlassen die Förster große Teile des Nationalparks wieder dem natürlichen Lauf der Dinge: Die anpassungsfähigsten Pflanzen setzen sich durch und es entsteht eine natürliche „Waldwildnis“.

„Die Natur braucht den Menschen nicht“

Der Wolfsburger Förster Dirk Schäfer sieht das kritisch. „Natürlich braucht die Natur uns eigentlich nicht“, räumt er ein. „Wenn man von ,Waldsterben’ redet, stirbt nicht der Wald, es sterben Bäume.“ Aber wenn man der Natur gänzlich freien Lauf lasse, dauere es sehr viel länger, bis der Wald nachwachse. „Außerdem kann man so keinen Baumwechsel einleiten. Wo nur Fichten stehen, wachsen dann auch nur Fichten nach.“

Der Wald ist längst von Menschenhand geprägt

Dass der Mensch längst eingegriffen und Spuren hinterlassen hat, zeigt sich überall. Die stattlichen Eichen, auf die Wolfsburgs Förster stolz sind, wären im Schatten von Rot- und Hainbuchen schon vor langer Zeit eingegangen, wenn niemand ihnen gegen diese natürliche Konkurrenz geholfen hätte.

Wald dient nicht nur als Erholungsort

Wieso aber nicht Hainbuchen wachsen lassen und zusehen, wie ein Buchenwald entsteht? Die Antwort liegt in der doppelten Funktion des Wolfsburger Forstes. Zwar dient er in erster Linie als Erholungswald für die Wolfsburger, die laut Oberbürgermeister in Corona-Zeiten die wohltuende Wirkung der Natur neu schätzen lernen.

Auch die spätere Verwendung als Möbelholz zählt

Doch während der Spaziergänger beim Anblick der Bäume an Vögel, Käfer oder schattige Picknickplätze denkt, sieht der Förster schon den Esstisch von übermorgen. Der Wald wird eben auch bewirtschaftet, das Holz „geerntet“. Und für Möbel eignen sich Eichen und Elsbeeren besser als Hainbuchen.

Lesen Sie auch:

So alt wie die Stadt selbst: Schicksal einer Wolfsburger Hainbuche

Stadtforst fällt 100 tote Buchen auf dem Klieversberg

Borkenkäfer-Plage: Stadtforst stellt Fangsysteme im Wald auf

Lesermeinung: Dank an die Stadtforst Wolfsburg für die Skilanglauf-Loipe

Der Stadtforst zeigt, dass beides geht: Erholung und Holzabbau. Ob zukünftige Wolfsburger die Elsbeere als Erholungsort nutzen oder sie in Stühle, Tische und Betten umwandeln, wird nur der Baum selbst erfahren, nicht die Minister, Förster, Bürgermeister und Journalisten – eine Elsbeere wird bis zu 300 Jahre alt. „Das muss jede Generation selbst entscheiden“, sagt Schäfer. „Unsere Aufgabe ist es, die Voraussetzung dafür zu schaffen.“