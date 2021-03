Wolfsburg

Seit Dienstag sind viele Museen in Wolfsburg wieder geöffnet. Die Nachfrage war von Anfang an groß. Viele Interessierte buchten Zeiten, um die Ausstellungen besuchen zu dürfen. Einige davon waren zum ersten Mal überhaupt zu sehen. Auch am Wochenende war viel los.

Die Stimmung im Kunstmuseum war außergewöhnlich. Durch viel Teppich war die Akustik sehr gedämpft. Leise sorgten Geräusche aus Videoinstallationen für eine Art Hintergrundrauschen. Die Menschen standen weit verteilt auf der Fläche mit den Masken vor dem Gesicht.

Ausstellung zeigt mehr Münder als die Besucher es können

„Jetzt sind wir in einer Ausstellung, die ,In aller Munde’ heißt, und können unsere Münder gegenseitig gar nicht sehen“, stellte die Wolfsburger Künstlerin Doris Weiß fest, die wie viele andere die Gelegenheit nutzte, endlich wieder Kultur genießen zu dürfen.

Besucher haben schon lange gewartet

Auch Imke und Karsten Labes aus Calberlah hatten sich mit Freuden einen Timeslot im Kunstmuseum gebucht. „Ich wollte die Ausstellung schon unbedingt besuchen, als ich vor einem halben Jahr die Ankündigung dazu gesehen habe“, sagte Imke Labes. Jetzt freuten sie und ihr Mann sich sehr, die ungewöhnliche Themenausstellung mit mehr als 250 Exponaten verschiedenster Künstler endlich sehen zu können.

Bis zu 300 Personen pro Zeitfenster

Maximal 300 Besucher sind pro Timeslot zugelassen, das man über die Internetseite des Kunstmuseums buchen muss. Dafür musste die Einrichtung gar nichts mehr vorbereiten. „Wir hatten schon am allerletzten Wochenende im Oktober, als noch offen war, auf dieses Buchungssystem umgestellte“, erklärte Pressesprecherin Katharina Derlin.

Mit dem Kontingent von 300 gleichzeitigen Besuchern reizt das Museum nur etwa die Hälfte der auf der Fläche erlaubten Menschen aus. Man möchte lieber auf Nummer Sicher gehen und hofft, dass es auch in den nächsten Wochen noch weitergeht.

Museen können in Corona-Zeit schlecht Ausstellungen planen

Diese Planungsunsicherheit ist nicht einfach für die Museen. „Leihgaben kriegt man ja nur für eine bestimmte Zeit“, betonte Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie im Schloss Wolfsburg. Man laufe Gefahr, Kunstwerke vor Ort zu haben, die man gar nicht zeigen kann, bis sie wieder weg müssen.

Kunstpreisträgerin in der Städtischen Galerie

Die Galerie zeigt gerade die Ausstellung „Promise me“ der aktuellen Kunstpreisträgerin der Stadt Wolfsburg Birgit Brenner. Die Öffnung kommt zur rechten Zeit. Eine große Illustrierte bringt demnächst einen großen Bericht über Brenner. „Da ist es doch toll, dass man gerade nach Wolfsburg kommen und sich das anschauen kann“, so Pfleger.

So bucht man den Museumsbesuch Das Kunstmuseum Wolfsburg hat Dienstag bis Sonntag geöffnet. Über die Internetseite www.kunstmuseum-wolfsburg.de kann man Zeiten buchen von 11 bis 14 Uhr, 13 bis 16 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Die Öffnungszeiten der Städtischen Galerie Wolfsburg sind Dienstag 13 bis 20 Uhr, Mittwoch und Donnerstag 10 bis 17 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 13 bis 18 Uhr und Sonntag 11 bis 18 Uhr. Anmelden können sich Interessierte unter (0 53 61) 28 10 10. Die städtischen Museen öffnen donnerstags und freitags 14 bis 17 Uhr (Stadtmuseum und Hoffmann-Museum), Samstag 13 bis 18 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr (Stadtmuseum) sowie Samstag 13 bis 17 Uhr und Sonntag 11 bis 17 Uhr (Hoffmann-Museum). Anmeldung im Stadtmuseum unter (0 53 61) 28 10 40 oder per E-Mail an stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de, im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum unter (0 53 62) 5 26 23 oder hoffmann-museum@stadt.wolfsburg.de. Das Phaeno öffnet am Mittwoch, 24. März, wieder. Auf der Internetseite www.phaeno.de besteht von Montag, 22. März, an die Möglichkeit, einen Besuchstermin zu buchen. Für alle Einrichtungen gilt: Zur Nachverfolgung müssen die persönlichen Daten hinterlassen werden. Es sind die derzeit vorgeschriebenen Hygieneregeln zu beachten.

Die Galerie nimmt Buchungen per Telefon an. So kann man sich relativ spontan entscheiden. Das taten am Sonntag zum Beispiel Gosia und Marek Herfordt aus Braunschweig. „Wir wussten erst gar nicht, dass offen ist“, erklärte Gosia Herfordt. Wegen des fußballbegeisterten Sohns Luca (8) waren sie in die Allerpark gekommen, stellten dann beim Spaziergang fest, dass die Städtische Galerie geöffnet war, und buchten sich ein.

Einen Familienausflug machten auch Anita und Dennis Ninnemann mit ihren beiden Kindern Jakob (10) und Selma (4). „Wir freuen uns sehr hier zu sein, denn wir durften so lange nicht“, sagte Anita Ninnemann. Die Fallersleber Familie ist gern im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum, das sie auch am Sonntag besuchte. Die Dauerausstellung kam gelegen: Jakob hatte gerade Hoffmann als Thema in der vierten Klasse.

Von Robert Stockamp