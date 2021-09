Wieder in Wolfsburg: „Mutter“-Musiker Max Müller zeigt Bilder im Schloss

Alt-Wolfsburg

Gemalt hat er schon als kleines Kind. Fernsehfilme, Fotos in Magazinen, Motive aus der Umgebung – daraus konnten Bilder entstehen. Mit dem Kugelschreiber, mit Pinsel und Acrylfarbe. Mit was er malte, war Max Müller völlig egal. Hauptsache, es entsteht etwas. Etwas sehr Spezielles. Was dabei herauskommt, zeigt der Künstler, der aus Reislingen kommt und seit den 80-ern in Berlin lebt, jetzt im Wolfsburger Kunstverein.

„Danke. Und was stört sie konkret?“ heißt die kleine, aber feine Ausstellung im „Raum für Freunde“, die ab Donnerstag im Schloss zu sehen ist. Viele kennen Max Müller als prominenten Berliner Musiker und Sänger der Alternative-Rock-Band „Mutter“. Was nur wenige wissen: Er ist außerdem ein bedeutender bildender Künstler.

Max Müller hatte Lust und Zeit

Kunstvereins-Leiter Justin Hoffmann weiß das und fragte Max Müller über Facebook, ob er Lust und Zeit für eine Ausstellung im Schloss hätte. Müller hatte. Im „Raum für Freunde“ ist ein Querschnitt seiner Bildersammlung zu sehen. Ältere Arbeiten von 2013 sind genauso darunter wie neuere.

Darunter ist das Mini-Porträt von Heinz Rühmann in Acryl. Warum er den bestbezahltesten Schauspieler der NS-Zeit gemalt hat? Das weiß Max Müller nicht wirklich: „Ich mochte ihn nie.“ Aber Rühmann begleitet ihn in der Kindheit. Das Rühmann-Bild sei sein „unbeliebtestes Bild“. Zeigt oder postet er es irgendwo, „finden es alle grauenhaft“.

Kriegsbomber und ein küssendes Paar

Trotzdem hängt es jetzt im Schloss. Ebenso wie die Bilder von Kriegsbombern. Auch die begleiteten ihn als Kind: „Opa erzählte von diesem Kriegsding. Nichts Genaues wusste man“, erinnert sich Max Müller. Die Motive für seine Malerei fliegen ihm quasi zu: früher durchs Fernsehen und Zeitschriften, heute durchs Internet. Aus dem Internet ist auch das Foto mit dem küssenden Paar aus den 50-ern.

Dabei geht es Max Müller nicht darum das Motiv von der Vorlage 1:1 exakt wiederzugeben. „Es muss nicht alles passen“, sagt er. Auch wenn es nicht passt, passt es irgendwie doch. Da hält er es wie bei der Musik: Komische, schräge Töne. Gern doch. Das faszinierte ihn in den 80-ern am Punk: Die Musiker spielten nicht perfekt – aber die Musik hörte sich toll an.

Wolfsburg ist schön

Musik, bildende Kunst – in beidem ist Max Müller Autodidakt. Und in beidem versucht er etwas sehr eigenes, Spezielles in die Dinge zu bringen. Das hat ihm vielleicht nicht den riesengroßen Ruhm eingebracht. Dafür viel Anerkennung.

Wolfsburg kehrte er in den 80-er Jahren den Rücken. Dem 17-Jährigen war es zu eng, zu kleinbürgerlich. Berlin habe ihm ganz andere Möglichkeiten geboten. Trotzdem: Max Müller mag Wolfsburg. „Es gibt hier schöne Ecken“ und interessante Architektur wie das Alvar-Aalto-Kulturhaus. Leider wurde viel Schönes abgerissen und weniger Schönes neu hingebaut. Die interessanten Ecken hat Müller jetzt wieder mit dem Handy fotografiert. Vielleicht sind die Bilder in einer Ausstellung zu sehen.

Von Sylvia Telge