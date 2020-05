Endlich wieder geöffnet: Das erleben die Besucher im Phaeno

Wolfsburg

Das Phaeno hat wieder geöffnet: Die Freude ist bei Besuchern und bei Pheano-Chef Michel Junge groß. Mehr als zwei Monate war das Phaeno geschlossen. Eine Woche verbrachten die Mitarbeiter mit den Vorbereitungen zur Eröffnung. Dann endlich war es soweit: Erwachsene und Kinder konnten wieder experimentieren. Zwar waren einige Exponate wie das „Hexenhaus“ oder der „Schräge Salon“ abgebaut, dafür gab es aber auch Neues zu bestaunen: Eine Kugelbahn, in der mit Luftdruck Bälle und Tücher durch Röhren wirbelten. Mehr als 50 Besucher kamen laut Junge am ersten Tag zur Wiedereröffnung. Für den Geschäftsführer ein guter Start: „Ich atme auf. Auch für die Mitarbeiter, die in Kurzarbeit waren, ist die Wiedereröffnung eine Erleichterung“, sagt Junge.

Besucherin: Es wird sehr auf die Hygiene geachtet

Im Phaeno dürfen sich derzeit 200 Besucher gleichzeitig aufhalten. Ein Ampelsystem am Eingang regelt den Einlass und schaltet auf „Rot“, wenn die Besucherzahlen erreicht sind. Verglichen mit Spitzentagen, an denen vor Corona schon bis zu 2500 Besucher am Tag im Phaeno experimentierten, ist die begrenzte Besucherzahl ein erster Schritt. Und in jedem Falle ein gelungene Abwechslung im Alltag. Sarah Kertess aus Sehnde (35) besucht mit ihrem Mann Tom (37) und ihren Kindern Marla (6) und Felia das Phaeno. „Uns gefällt es richtig gut hier. Es ist mal etwas anderes als in den Zoo zu gehen. Und ich finde es toll, wie sehr hier auf die Hygiene geachtet wird“, berichtet sie.

So war der erste Tag- eine Bildergalerie:

Von einem Stück „Rückkehr in den Alltag“ berichtet ein anderer Besucher. Er habe damit gerechnet, dass mehr Besucher in das Phaeno kommen. „Aber es ist natürlich schön, dass man bei den Exponaten nicht anstehen muss“, sagt der 30 -Jährige. Und er freue sich darüber, dass so viele Exponate in der Ausstellung stehen. Bedenken vor einer Ansteckung habe er nicht.

Etwa 60 Exponate fehlen in der Ausstellung

Um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zu vermeiden, kümmern sich die Mitarbeiter des Phaenos um die Desinfektion der Exponate. „Für die Besucher stehen ebenfalls zahlreiche Spender mit Desinfektionsmitteln bereit“, berichtet Junge. Auf einige Exponate musste der Geschäftsführer dennoch verzichten. Etwa 60 Stück sind aus der Ausstellung raus genommen worden. „Wir wollten vermeiden, dass sich Besucher eine Brille oder ein Stirnband aufsetzten. Doch das ist bei manchen Experimenten notwendig“, sagt der Phaeno-Chef.

Geschäftsführer: Anfassen ist im Phaeno elementar

Um die Besucher bestmöglich zu schützen, erarbeitete der Geschäftsführer gemeinsam mit anderen Science-Centern aus ganz Deutschland ein Konzeptpapier. Denn: Die Empfehlungen des Deutschen Museumsbundes seien nicht ohne Weiteres auf das Phaeno übertragbar gewesen, berichtet Junge. Darin wurde empfohlen, etwa Tochscreens aus den Ausstellungen zu entfernen. „Doch im Phaeno ist das ’Anfassen’ ja elementar. Auch wenn das Virus eher nicht über Schmierinfektionen übertragen wird, so desinfizieren wir trotzdem alles regelmäßig“, berichtet Junge. Über die Hygiene-Maßnahmen im Phaneo informiert er bald andere Science-Center per Videocall in ganz Europa. „Es ist ein gutes Gefühl, dass sich in Zeiten von Corona viele Menschen helfen“, sagt er.

Von Nina Schacht