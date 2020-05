Wieder Feuer in Hehlingen: Mülltonne brennt unter Carport

Hehlingen

Der Brandstifter in Hehlingen hat am Wochenende erneut zugeschlagen. Eine Papiermülltonne unter einem Carport in der Straße Zum Haselhorst ging in der Nacht zu Sonntag in Flammen auf. „Ein Nachbar hat das Feuer sehr frühzeitig gemeldet, sonst hätte es dramatisch ausgehen können“, sagte Zugführer Uwe Hilger von der Feuerwehr Hehlingen.

Gegen 2.50 Uhr bemerkte der Nachbar aufsteigenden Rauch unter dem Carport und alarmierte die Feuerwehr und Polizei „Der Mann war nur zufällig noch einmal vor die Tür gegangen, um eine Zigarette zu rauchen“, berichtete Hilger. Der Zeuge schob die Mülltonne auf die Straße, wo sie wenige Minuten später von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Hehlingen war mit insgesamt 14 Kameraden im Einsatz.

Neben der brennenden Mülltonne standen zwei geparkte Autos

Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Mülltonne nur rund zehn Minuten gebrannt hat. Die Flammen brannten laut Hilger ein tellergroßes Loch in den Kunststoff. Die frühzeitige Alarmierung habe ein Übergreifen des Feuers auf zwei unter dem Carport geparkte Autos verhindert.

Bei einem ähnlichen Fall war am Wochenende zuvor in der Straße Am Kirchbrunnen ein Fahrzeug in Brand geraten. Auch hier ging das Feuer von einer brennenden Abfalltonne unter einem Carport aus. Der Polizei liegt die Videoaufnahme einer Außenkamera vor. Nach WAZ-Informationen ist der Brandstifter auf den Bildern zu sehen. Die Polizei will sich dazu „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht äußern.

Rund ein Dutzend Feuer sollen auf das Konto des Unbekannten gehen

Nach dem Feuer am Sonntag nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. „Die Ermittler können einen Zusammenhang zu den jüngsten Bränden nicht ausschließen“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge am Montag. Seit mehreren Wochen ist in Hehlingen und Nordsteimke ein Brandstifter am Werk. Die Polizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Rund ein Dutzend Feuer schreiben die Ermittler dem unbekannten Täter zu.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Insbesondere der Zeitraum zwischen 2.30 und 2.50 Uhr am Sonntagmorgen sei für die Ermittler interessant, so Figge. Zeugen melden sich bei der Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0.

Von Florian Heintz