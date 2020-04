Sieben Schweine sterben bei Feuer in Hehlingen

Hehlingen

Es wird immer unheimlicher: Erneut hat Samstagnacht der Hehlinger Feuerteufel zugeschlagen. Diesmal brannten 25 Rollen Heu, ein Dppelcarport das als Lager für zahlreiche Geräte genutzt wurde und ein angrenzendes Stallgebäude komplett nieder. Besonders tragisch: Jetzt fielen auch Lebewesen dem Feuer zum Opfer. Sieben Schweine verendeten qualvoll. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Bilder vom Brandort sehen Sie hier:

Anzeige

Zur Galerie Wieder war es Brandstiftung: Diesmal starben bei dem Brand auch sieben Schweine. Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden im Einsatz.

Löscharbeiten dauern bis in die Morgenstunden

Der Brandort lag erneut am Hehlinger Dorfrand. Ein zufällig vorbeifahrender Rettungswagen hatte die Flammen gegen 2.35 Uhr entdeckt und umgehend gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf brannte das Gebäudeensemble bereits in voller Ausdehnung. „Wir haben gleich gesehen, dass da nichts mehr zu retten ist“, berichtet Uwe Hilger von der Hehlinger Feuerwehr. Zwischenzeitlich waren 90 Mitglieder verschiedener Freiwilliger Feuerwehren und der Berufswehr im Einsatz. Die Brandschützer waren bis in die frühen Morgenstunden mit Löscharbeiten beschäftigt, da auch Heuballen in Flammen standen und nachglühten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Sieben Schweine sterben Feuertod

Den Schaden schätzte Besitzer Klaus Mukelka auf 30 ooo Euro. Denn neben den Gebäuden und den Heuballen wurden auch zahlreiche Geräte – etwa für den Weihnachtsbaumverkauf, den Mukelka betreibt – zerstört. Zudem wurde auch ein 21 000 Euro teurer Trecker beschädigt. Die Schadenshöhe könnte also noch weiter steigen. „Das schlimmste ist jedoch, die sterbenden Tiere sehen zu müssen“, beschreibt Mukelka, der selber bis 6.30 Uhr vor Ort war. Vier der Bentheimer Schweine – eine austerbende Rasse – starben bereits im Feuer, drei weitere Tiere mussten notgetötet werden.

Brandstiftung ist so gut wie sicher

Das es sich erneut um Brandstiftung handelt, ist so gut wie sicher. „Dort gab es keinerlei elektrischen Geräte oder Strom- und Feuerquellen“, sagt Mukelka. Hinzu kommt die Vorgeschichte: In den vergangenen Wochen und Monaten musste die Hehlinger Feuerwehr zu zahlreichen Brandstiftungen ausrücken. Zuletzt hatte es am Osterwochenende gleich drei Fälle gegeben. „Das macht einen innerlich schon wütend“, sagt Uwe Hilger. „Besonders weil diesmal auch Lebewesen getötet wurden.“ Damit sei eine neue Eskalationsstufe erreicht. Hilger: „Das ist schon höchstkriminell, der Täter hat jede Achtung verloren.“

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt