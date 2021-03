Stadtmitte

Wie geht es dem Wolfsburger Einzelhandel? Das wollen der SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs und Stadträtin Iris Bothe wissen. Und trafen sich am Mittwoch und Donnerstag mit Geschäftsleuten in der City, in Vorsfelde und Fallersleben. Die WAZ war am Donnerstagmittag beim Rundgang in der City-Galerie live dabei.

Hintergrund: Seit gut zwei Wochen darf ein Teil des Handels wieder – eingeschränkt – öffnen. „Wir wollen von Leuten vor Ort erfahren, wie es wirklich läuft“, erklärte Falko Mohrs. Und betonte sofort: „Viele meiner Bundestagskollegen sind gerade in ihren Wahlkreisen unterwegs, um zu sehen, wie es vor Ort läuft.“ Mohrs und Bothe trafen sich mit Marvin Schaber, dem Center-Manager der City-Galerie. Der empfing sie mit einem Lächeln: „Wir sind froh, dass nach all den Monaten wieder Leben in der City-Galerie ist.“ Und das Leben laufe aktuell noch gebremst, „aber gesittet“ ab.

Annette Hempel freut sich über glückliche Kunden und Mitarbeiter

Er ging mit den Beiden zunächst zum Modehaus Hempel, wo Geschäftsführerin Annette Hempel schon am Eingang auf sie wartete: „Bei uns läuft es besser als gedacht. Das Schönste ist, dass Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen glücklich sind.“ 60 Haushalte dürfe sie gleichzeitig ins Geschäft lassen, jeder Kunde werde per Hand und Zettel registriert – „künftig soll die Registrierung über eine App laufen“, erklärte sie. Iris Bothe bat sie, noch „ein paar Tage“ zu warten: „Wir arbeiten an einer Wolfsburg-weiten einheitlichen App – sie startet aktuell im Harz“.

Click & Meet: So funktioniert das Einkaufen aktuell Seit rund zwei Wochen dürfen Einzelhändler ihre Geschäfte für Kunden wieder eingeschränkt öffnen. Dabei gilt grundsätzlich das „Click and Meet“-Prinzip: Kunden müssen vorher einen Termin ausmachen, um einkaufen zu können. Oft sind hierbei aber auch Spontantermine möglich. Solange der Inzidenzwert zwischen 50 und 100 liegt – wie aktuell in Wolfsburg - muss der Kunde einen Shopping-Termin ausmachen. Entweder per Telefon (Call and Meet) oder per Buchung im Internet (Click and Meet). Davon ausgenommen sind Buch- und Blumenläden. In allen anderen Geschäften, die keine Produkte des täglichen Bedarfs verkaufen, darf sich je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nur ein Kunde mit Begleitperson aufhalten. Das kann zu folgender Situation führen: Sind gerade weniger (angemeldete) Kunden im Geschäft als erlaubt, können andere Kunden durch das Personal an der Ladentür spontan ebenfalls einen Shopping-Termin bekommen – das fühlt sich dann fast wie normales Spontaneinkaufen an. Viele Geschäfte vergeben einen Einkaufstermin für 30 bis 60 Minuten.

Friede, Freude, Eierkuchen herrschte trotzdem nicht: „Wir haben die beantragten Überbrückungshilfen des Bundes noch nicht bekommen...“ Jetzt bat Falko Mohrs um etwas Geduld: „Die Hilfen sollen jetzt kommen.“ Das sei auch dringend nötig, betonte Marvin Schaber: „Laut einer Umfrage in unseren ECE-Centern haben 80 Prozent der Händler noch keine Hilfe bekommen. Für viele geht es um die Existenz.“ Auch in Wolfsburg.

Hempel in der City-Galerie: 60 Haushalte dürfen aktuell gleichzeitig in das Modehaus. Quelle: Britta Schulze

Ehrliche Einblicke gewährte auch Depot-Filialleiterin Liza Schuster den Gästen: „Bei uns können Kunden über einen QR-Code online Termine zum Einkaufen buchen. Das funktioniert von Tag zu Tag besser.“ Aktuell dürfe sie zwölf Kunden gleichzeitig ins Deko-Artikel-Geschäft lassen. „Das nutzen allerdings erst sehr wenige Kunden“, berichtete sie. Im persönlichen Gespräch würde sie zudem merken, wie sehr sich Kunden schon an den Online-Handel gewöhnt hätten. Center-Manager Marvin Schaber beruhigte sie: „Das war nach dem ersten Lockdown ähnlich. Ich glaube an die Umgewöhnung zum Einkaufen vor Ort – sie wird allerdings etwas dauern.“

Klarere Ansagen: Saturn-Marktleiter Torsten Maus (r.) wünscht sich mehr Planungssicherheit für sich und seine Mitarbeiter. Quelle: Britta Schulze

Gebremst zufrieden zeigte sich auch Torsten Maus, Leiter des Saturn-Marktes in der City-Galerie: „Viele Kunden sind noch verunsichert.“ In der ersten Woche hätten noch viele Kunden telefonisch nach Terminen gefragt, mittlerweile funktioniere es auch online (und spontan) gut. Er darf aktuell 85 Kunden gleichzeitig ins Geschäft lassen und berichtete von zwei Trends: „Wir merken Homeoffice – Drucker und Laptops waren teilweise ausverkauft.“ Produkte rund um Urlaub – etwa Fotoausrüstungen – gingen weniger gut.

Rundgang durch die City-Galerie in Bildern:

Zur Galerie Center-Manager Marvin Schaber führte Stadträtin Iris Bothe und den Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs durch seine City-Galerie.

Wozu Falko Mohrs eine klare Meinung hat: „Jetzt nach Mallorca zu fliegen geht gar nicht.“ Und er nahm eine klare Forderung mit in den Bundestag: Klarere Ansagen! Das erleichtere jedem Geschäftsinhaber die Planung. Mohrs stimmte zu: „Wir brauchen mehr Standardisierungen.“

Im Klartext: Weg von der Fixierung auf einen Wert (die Inzidenz) und hin zu klaren Wenn-dann-Standards – und zwar deutschlandweit. Es könne nicht sein, dass in Oebisfelde (Sachsen-Anhalt) Baumärkte geöffnet, aber in Vorsfelde (Niedersachsen) geschlossen sind...

Von Carsten Bischof