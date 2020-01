Wie geht es weiter mit den Real-Märkten in Wolfsburg?

Wolfsburg

Der geplante Verkauf der Real-Warenhauskette an ein deutsch-russisches Konsortium lässt Spekulationen über Jobabbau und Standortschließungen bei der Metro-Tochter aufkommen. Für die beiden Wolfsburger Real-Standorte im Heinenkamp und in Nordsteimke sind nach Unternehmensangaben zumindest bislang keine Veränderungen geplant.

Metro will alle 277 Real-Märkte in Deutschland verkaufen

Der Hintergrund: Die Metro will alle 277 Real-Märkte in Deutschland möglichst noch in diesem Monat an ein Investoren-Konsortium aus X-Bricks und SCP Group verkaufen. Die künftigen Eigentümer wollen aber nach den bisher bekanntgewordenen Plänen nur einen kleinen Teil der Real-Märkte selbst weiter betreiben. Der Großteil der Standorte soll an andere Händler wie Edeka oder Kaufland weiterverkauft werden. Einigen Standorten droht offenbar auch die Schließung. Nach Einschätzung des Real-Gesamtbetriebsrates ist fast jeder Dritte der noch vorhandenen 34 000 Arbeitsplätze bei der Metro-Tochter gefährdet.

„Derzeit sind keine Veränderungen für die Wolfsburger Märkte geplant“

„Es gibt noch keinen Deal“, sagte ein Real-Sprecher auf WAZ-Anfrage. Deshalb könne zur Zukunft einzelner Märkte auch noch keine Aussage getroffen werden. „Derzeit sind keine Veränderungen für die Wolfsburger Märkte geplant“, betonte der Sprecher.

Zuletzt hatte Real in Wolfsburg im August 2014 seinen Standort im Südkopf-Center aufgegeben. Ein Großteil der Mitarbeiter sollte damals eine Anschlussbeschäftigung in den Märkten im Heinenkamp oder in Nordsteimke erhalten.

