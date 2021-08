Wie Wahlhelfer zu ihrem Ehrenamt für die Demokratie kommen

Wolfsburg

Ohne Wahlhelfer läuft nichts in der Demokratie, und das geht nur ehrenamtlich. Freiwillige sind bei den Kommunen gern gesehen. Und wenn es davon nicht genug gibt, kommt es zur Verpflichtung. Eine Arbeit im Wahllokal können Bürgerinnen und Bürger nur mit guten Gründen ablehnen.

Die Stadt Wolfsburg braucht für einen Wahlsonntag rund 1300 Wahlhelferinnen und -helfer. Pro Wahllokal sind das acht Leute. Die Stadt Gifhorn spricht von vier bis neun Leuten pro Wahllokal, bestehend aus einem Vorstand und einer Stellvertretung plus zwei bis sieben weitere Personen.

Wahlhilfe ist grundsätzlich keine freiwillige Angelegenheit

In der VW-Stadt erfolgte die Berufung im Juni, der Aufruf lief im März unter anderem über die Medien. „Derzeit sind ausreichend Kräfte vorhanden“, so Stadtsprecherin Elke Wichmann. Die Samtgemeinde Meinersen hat auch Banner „Wahlhelfer gesucht“ unter anderem am Bahnhof in Ohof aufgestellt.

Der Staat ist kein Bittsteller, Wahlhilfe keine freiwillige Angelegenheit: „Zur Übernahme eines Ehrenamtes ist jeder Wahlberechtigte verpflichtet“, sagt Wichmann. Befreit von der Pflicht zu den Kommunalwahlen seien zum Beispiel Wahlberechtigte, die das 67. Lebensjahr vollendet haben (zur Bundestagswahl das 65. Lebensjahr.), beruflich daran gehindert sind oder wenn die Fürsorge der Familie (zum Beispiel ein minderjähriges Kind allein erziehen) in besonderer Weise erschwert wird. Wer ein Wahlehrenamt ohne wichtigen Grund nicht wahrnehme, begehe eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro geahndet werden könne.

Doch Wichmann gibt Entwarnung, denn die Wolfsburger ziehen mit: „Diesbezüglich gab es bei vorangegangenen Wahlen jedoch keinen Anlass, davon Gebrauch zu machen.“

Wahlhelfer-Einsatz: Diese Voraussetzungen sind zu erfüllen

Wer von sich aus mitmachen will, muss laut Gifhorns Stadtsprecherin Annette Siemer Voraussetzungen erfüllen. Beispiel Gifhorn: „Wahlhelfer und Wahlhelferin können alle Gifhornerinnen und Gifhorner werden, die im Wahlgebiet wahlberechtigt sind. Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am Wahltag das 18. Lebensjahr erreicht haben.“

Bei den Kommunalwahlen gilt das bereits ab 16 Jahren, ergänzt Wichmann. Außerdem dürfen dabei auch EU-Bürgerinnen und -Bürger, die mindestens seit drei Monaten ihren Hauptsitz in der jeweiligen Kommune haben, mitwirken.

Wo sich Freiwillige bei den Kommunen melden können

Es gibt klare Anlaufstellen für Interessierte: In Gifhorn zum Beispiel sind es das Wahlbüro oder das Bürgerbüro im Rathaus. Ähnlich läuft das in anderen Kommunen, die auch online oder telefonisch Anfragen bearbeiten. Meinersen hat auf seinem Werbebanner sogar einen QR-Code gedruckt.

Von Dirk Reitmeister