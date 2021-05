Wie Impfgegner den Tod eines Wolfsburger Zahnarztes ausnutzen

Wolfsburg

Der Wolfsburger Kieferorthopäde Toralf Gertzen ist verstorben. In den Tagen nach seinem Tod kursiert in den sozialen Medien die Meldung, Gertzen sei nach einer Corona-Impfung an einem Blutgerinnsel im Gehirn gestorben. Seine Witwe ist schockiert und möchte diese Fake-News aus der Welt schaffen.

Das Gerücht hat sich in Windeseile verbreitet. Ein WAZ-Leser fragte bei der Zeitung nach, in Gertzens Praxis in Reislingen klingelt andauernd das Telefon, und in Facebookgruppen und Whatsapp-Chats wird ein Screenshot mit der Nachricht geteilt: „Wir sind geschockt: Erwins Arbeitgeber ist gestorben. 50 Jahre alt Anfang März die 1. Impfung, vor einigen Wochen coronapositiv ohne krank zu sein und jetzt hat einen Blutgerinnsel im Kopf bekommen.“

Gerücht reiht sich ein in Halbwahrheiten und Fake-News

Auch im Telegram-Chat der selbsternannten „Wachsamen Wolfsburger“ macht die Nachricht die Runde. Angeblich stamme sie von einer Mitarbeiterin des Arztes. Im Chat fügt sie sich nahtlos ein in Screenshots, Sharepics und Links aus fragwürdigen Quellen. Hier wird auch behauptet, FFP2-Masken würden Zahnfleischbluten auslösen und Corona-Geimpfte seien magnetisch...

Die Witwe stellt klar: Es war ein Aneurysma, kein Blutgerinnsel

Mareike Gertzen, die Frau des Verstorbenen, kann darüber nur fassungslos den Kopf schütteln. Sie stellt klar: „Mein Mann ist am Wochenende an einer Hirnblutung verstorben. Ausgelöst wurde sie durch ein Aneurysma, das plötzlich gerissen ist.“

Toralf Gertzen wurde 50 Jahre alt und hinterlässt eine Frau und drei Söhne. Quelle: privat

Ein Aneurysma ist eine Aussackung eines Blutgefäßes. Eine solche Gefäßwandschwäche kann angeboren sein oder sich im Laufe des Lebens entwickeln. Ein Aneurysma wird meist erst bemerkt, wenn es einreißt – so, wie es bei Toralf Gertzen am Samstag geschehen ist.

„Die Ärzte haben einen Zusammenhang ausgeschlossen“

Wahr sei, sagt seine Witwe, dass Gertzen 50 Jahre alt war, Anfang März seine erste Corona-Impfung erhalten habe und vor einigen Wochen Corona-positiv getestet worden sei, wenn auch ohne Symptome. „Die Ärzte haben mir versichert, dass ein Zusammenhang auszuschließen ist – sowohl zur Impfung als auch zu seiner leichten Corona-Infektion.“

Reinhard Urbach: „Tote darf man nicht zweckentfremden“

Mit dieser Information hat der Wolfsburger Zahnmediziner Dr. Reinhard Urbach bereits versucht, sich den Gerüchten entgegenzustellen. Als Kollege und Bekannter des Verstorbenen meint er: „Tote muss man ruhen lassen und darf sie nicht zweckentfremden.“

Dr. Reinhard Urbach: Der Bekannte des Verstorbenen versucht, in den sozialen Medien aufzuklären. Quelle: privat

Sein Text, in dem er klar stellt, dass es kein Blutgerinnsel gab, hat auch seinen Weg in die Gruppe der „Wachsamen Wolfsburger“ gefunden. Dort kommentieren die Mitglieder das aber nur mit „Man will keinen Zusammenhang mit der Impfung sehen“, „Natürlich nicht, es müssen noch mehr sterben (leider), bis die Schlafschafe aufwachen“ und: „Da jeglichen Zusammenhang mit der Impfung zu leugnen, gerade bei den vielen Thrombose/Hirnblutungen Toten Häufungen bei den Geimpften, ist fahrlässig gegenüber den uninformierten Menschen“.

„Querdenker“ akzeptieren die Erklärung von Kollegen und Familie nicht

Dass eine Thrombose, beziehungsweise ein Blutgerinnsel auch zu Hirnblutung und Tod führen kann, aber etwas ganz anderes ist als ein Aneurysma, wird ignoriert. Ebenso die Tatsache, dass Aneurysmen nicht als Nebenwirkungen von Corona-Impfstoffen gelten.

Mareike Gertzen: „Schicksalsschlag wird für Stimmungsmache missbraucht“

Mareike Gertzen kann nur hoffen, dass nicht noch mehr Menschen ungeprüft Gerüchte verbreiten, falsche Zusammenhänge andeuten und so den Fake-News-Strom der „Querdenker“ weiter befeuern: „Es empört mich, dass so ein schrecklicher Schicksalsschlag für Stimmungsmache gegen Impfungen missbraucht wird.“

Sie selbst lässt sich nicht verunsichern: „In vier Wochen haben ich meinen zweiten Impftermin, den ich selbstverständlich wahrnehmen werde. Auch unsere drei Söhne werden sich schnellstmöglich impfen lassen.“

Von der Redaktion