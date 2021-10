Widerstand bei Maskenkontrolle in der Fuzo: Wolfsburgerin muss Bußgeld zahlen

Wolfsburg

Der Fall einer mittlerweile 69 Jahre alten Frau aus Wolfsburg war im Frühjahr ein heiß umstrittenes Thema: Sie hatte gegen polizeiliche Maßnahmen im Rahmen der Maskenkontrolle in der Wolfsburger Innenstadt so vehement protestiert, dass sie schließlich in Handschellen gelegt wurde. Vor dem Amtsgericht in Wolfsburg musste sie sich jetzt wegen ihres Widerstands gegen die Polizeibeamten verantworten und wurde verurteilt. Ein Bußgeld von 750 Euro ist fällig – und die Prozesskosten muss sie zusätzlich zu ihrem eigenen Anwalt auch noch bezahlen.

Die Rentnerin sieht sich als Opfer von Polizeiwillkür. Die Staatsanwältin und die Richterin dagegen sehen in ihr eine Täterin ohne Einsicht und ohne Respekt vor Vollstreckungsbeamten. Die Angeklagte wurde zur Zahlung von 750 Euro verurteilt (30 Tagessätze). Üblich sind bei Widerstandshandlungen zehn bis 40 Tagessätze, in schweren Fälle kommt allerdings auch eine Haftstraße von bis zu drei Jahren in Frage.

Ihre Gewalt hielt sich in Grenzen

Eine Waffe schwang die Rentnerin aber nicht – und die Gewalt, die durch sie selbst ausgeübt wurde, hielt sich tatsächlich sehr in Grenzen: Übereinstimmend berichteten beide Seiten, dass sich die Frau im Prinzip nur gewunden hatte, um sich dem Griff des Beamten zu entziehen. Der wiederum hatte nach eigener Aussage mit seinem Vorgehen auf ihre verbale Aggression reagiert. Der relativ junge Beamte aus Braunschweig war nach Wolfsburg beordert worden, um hier die Einhaltung der Maskenpflicht in der Fußgängerzone zu kontrollieren.

Maskenpflicht: Im Oktober 2020 hatte die Stadt Wolfsburg die Regelung für die Porschestraße eingeführt. Quelle: Boris Baschin

Was dann passierte, ist an sich gar nicht strittig. Nachdem der Beamte die Frau aufgefordert hatte, ihre Maske richtig über die Nase zu ziehen, hatte sie das zwar getan, den Polizisten dann aber aufgefordert, er solle sich lieber um Personen kümmern, die sich nicht ans Radfahrverbot hielten. Diese Bemerkung wertete der Beamte als fehlende Einsicht in die Notwendigkeit der Corona-Schutzmaßnahme und forderte die Frau auf, sich auszuweisen, da er es jetzt doch nicht bei einer mündlichen Zurechtweisung belassen wollte. Daraufhin eskalierte die Situation. Die Frau schimpfte und wollte gehen, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Der Beamte hielt sie erst am Arm fest und legte ihr dann schließlich Handschellen an, die er erst wieder löste, als er im Portemonnaie der Frau deren Ausweis gefunden und sich die geforderten Daten notiert hatte.

Kein Respekt gegenüber der Polizei

Den Anordnungen der Polizei Folge zu leisten, so die Richterin, sei eine staatsbürgerliche Pflicht – egal ob es um eine allgemeine Verkehrskontrolle oder um die Maskenpflicht geht. Dass die Frau dem Beamten körperlich deutlich unterlegen war, spiele dabei keine Rolle. Weil in den letzten Jahren die Aggressivität gegenüber der Polizei und auch gegenüber von Rettungskräften der Feuerwehr zugenommen hat, gibt es seit Frühjahr 2017 rechtlich sogar die Möglichkeit, den Strafrahmen bei tätlichen Angriffen zu verschärfen, selbst wenn es sich nicht um eine „Vollstreckung“, sondern nur um Kontrollen, Befragungen oder andere Diensthandlungen handelt.

Ausnahmen gibt es, wenn die Diensthandlung nicht rechtmäßig ist. Rechtlich vertretbar aber war das Anlegen der Handschellen laut den Schilderungen aus Sicht der Richterin durchaus. Und: Bei der Bewertung einer Tat sowie bei der Strafzumessung durch das Gericht spielt auch das Verhalten der Angeklagten nach dem Vorfall eine Rolle. So können ein Geständnis und Reue das Strafmaß mildern. Die Angeklagte ist sich weiterhin keiner Schuld bewusst, will aber auch nicht in Berufung gehen.

Von Andrea Müller-Kudelka