Nachdem der Oktober über lange Phasen hinweg wechselhaft ausfiel, kündigt sich nun eine relativ trockene Phase unter Hochdruckeinfluss an. Nur ein schwacher Ausläufer eines Tiefs könnte am heutigen Donnerstag und Sonntag etwas Regen bringen. Auch der Windzug schwächt sich immer mehr ab. Ansonsten gibt es in den nächsten Tagen einen Sonne-Wolken-Mix bei Höchstwerten zwischen 10 und 15 Grad.