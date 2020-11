Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Mittwoch, den 4. November 2020

Heute: Morgens ist es überwiegend bewölkt bei Temperaturen um 7 Grad. Mittags kommt die Sonne durch, die Höchstwerte liegen dann bei 10 Grad. Zudem frischt der Wind auf. Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h sind dann möglich. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und die Werte gehen auf 5 Grad zurück.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Morgens ist es bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt bei Temperaturen um 6 Grad. Im weiteren Tagesverlauf überwiegt dichte Bewölkung, mittags und abends ist Regen nicht ganz ausgeschlossen bei Werten von 6 bis 9 Grad. Über den Tag weht zudem ein auffrischender Wind mit Böen bis zu 48 km/h.

Freitag: Am Morgen kann sich die Sonne nicht durchsetzen, es bleibt zunächst windig bei Temperaturen um 9 Grad. Später zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken, das Thermometer klettert auf 10 bis 14 Grad. Am Abend und in der Nacht bleibt es bedeckt bei Temperaturen um 11 Grad.

Samstag: Morgens zeigt sich die Sonne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel, die Temperatur liegt bei 8 Grad. Des Weiteren scheint am Nachmittag und am Abend die Sonne bei Temperaturen zwischen 9 und 13 Grad. In der Nacht ist der Himmel wolkenlos, die Temperatur sinkt dann auf 6 Grad.

