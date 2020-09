Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Montag, den 28. September 2020

Heute: Zwar beeinflussen die Tiefs weiterhin das Wetter über der VW-Stadt, doch trotz dessen es bis auf drei Sonnenstunden meist bedeckt ist, bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 9 und 16 Grad am Tage, es bleibt also kühl in Wolfsburg. Die Nacht wird größtenteils klar, es kühlt sich auf 6 Grad ab. Der Wind weht aus südwestlicher Richtung in Böen bei Geschwindigkeiten zwischen 6 und 23 km/h.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Dienstag: Der Dienstag wird mit Temperaturen von 7 bis 18 Grad insgesamt ein klein wenig wärmer, morgens scheint sogar die Sonne. Der Himmel ist größtenteils leicht bewölkt, die Sonne schaut sechs Stunden aus den Wolken hervor. Es bleibt trocken. Der Wind weht aus südlicher Richtung bei etwa fünf km/h.

Mittwoch: Mittwoch bleibt es bei sechs Sonnenstunden am Morgen, den Rest des Tages bleibt es aber eher bedeckt bei Temperaturen von 7 bis 18 Grad. Regnen wird es nicht. Der Wind weht dann aus südöstlicher Richtung.

Donnerstag: Am ersten Tag im Oktober schaut bis zum Nachmittag immer mal wieder die Sonne hervor, danach bleibt es dicht bedeckt bei Werten zwischen 8 und 18 Grad. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 24 und 35 kmk/h erreichen.

Von der Redaktion