Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Mittwoch, den 23. September 2020

Heute: Bei abnehmendem Hochdruckeinfluss herrscht heute ein ruhiges Wettergeschehen vor. Dabei werden nochmals bis zu 25 Grad in Wolfsburg erreicht, die Sonne schaut zwischen einzelnen Wolken hervor. Dazu weht ein schwacher Wind aus südwestlicher Richtung. In der Nacht bilden sich vereinzelt Wolken bei Tiefstwerten um 9 Grad.

Anzeige

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Am Donnerstag überquert der erste Ausläufer eines Tiefs Deutschland von West nach Ost und bringt für Wolfsburg eventuell auch etwas Regen mit. Dabei frischt der Südwestwind auf und weht teilweise mäßig bis stark mit Böen bis zu 40 km/h. Dabei erreichen die Höchstwerte nur knapp 20 Grad.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Freitag: Ein weiteres Tief namens „Wicca“ beeinflusst das Wetter am Freitag über Wolfsburg. In der Folge überwiegt am Tag dichte Bewölkung bei Höchstwerten von 17 Grad. Am Vormittag ist auch leichter Regenschauer möglich.

Samstag: Am Samstag zeigen sich häufig graue Wolken am Himmel und es bleibt wechselhaft, Regenschauer sind nicht ausgeschlossen. Zudem werden nur noch Temperaturwerte um 13 Grad erreicht.

Von der Redaktion