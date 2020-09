Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Dienstag, den 22. September 2020

Heute: Am heutigen Dienstag ist es in Wolfsburg noch sonnig und warm, Wolken sind keine zu sehen. Dazu weht ein schwacher Wind aus südwestlicher Richtung. Im Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf 26 Grad. In der Nacht zeigt sich ein sternenklarer Himmel bei Temperaturen um 8 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Am Mittwoch ändert sich die Wetterlage allmählich. Schuld daran sind mehrere Tiefs, die sich in Stellung bringen. In Wolfsburg sind daher zunehmend Wolken am Himmel zu erblicken. Die Temperatur bleibt aber relativ stabil, 25 Grad sind dann möglich.

Donnerstag: Am Donnerstag überquert der erste Ausläufer eines Tiefs Deutschland von West nach Ost und bringt für Wolfsburg Regen mit. Dabei frischt der Südwestwind auf und weht teilweise mäßig bis stark mit Böen bis zu 40 km/h. Dabei erreichen die Höchstwerte nur knapp 20 Grad

Freitag: Zwei weitere Tiefs über der Nordsee und Nordostfrankreich beeinflussen das Wetter am Freitag über Wolfsburg. Einzelne Schauer sind dann am Vormittag möglich. Die Höchstwerte liegen dann nur noch zwischen 17 und 18 Grad.

