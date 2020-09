Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Mittwoch, den 16. September 2020

Heute: Hoch Manfred hält effektiv Tiefdruckgebiete und deren Ausläufer ab. Dadurch gibt es heute erneut viel Sonnenschein in Wolfsburg, das Thermometer klettert auf 28 Grad. Am Nachmittag ist es teils bewölkt, am Abend zeigt sich ein sternenklarer Himmel. Die Temperatur sinkt dann auf 12 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Eine schwache Kaltfront zieht auf und bringt etwas kühlere Meeresluft mit sich. Die Höchsttemperaturen erreichen daher am Donnerstag „nur noch“ 18 bis 20 Grad, die Sonne scheint weiterhin bei beinahe wolkenlosem Himmel. Nachts ist es klar und die Luft kühlt sich auf 6 Grad ab.

Freitag: Der Freitag kann bei ähnlichen Temperaturen wie am Donnerstag genossen werden, die Maximalwerte liegen bei 19 bis 21 Grad. Am Abend sinkt die Temperatur auf 7 Grad.

Samstag: Am Samstag das gleiche Spiel: Ungetrübter Sonnenschein bei Werten zwischen 19 und 23 Grad.

