Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Dienstag, den 15. September 2020

Heute: Am heutigen Dienstag reicht der Einfluss des Hochdruckgebietes „Leiki“ für einen sonnenscheinreichen und spätsommerlichen Tag. Die Tageshöchstwerte erreichen in Wolfsburg heute die 30-Grad-Marke, gefühlt sind die Temperaturen sogar etwas höher. Der deutschlandweite Septemberrekord in punkto Höchsttemperatur von 36,5 Grad dürfte aber nicht in Gefahr sein. In der Nacht sinkt die Temperatur bei einen wolkenlosen Himmel auf 13 Grad.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Mittwoch: Am Mittwoch wird es nochmals spätsommerlich warm und es bleibt trocken. Auch wenn aufgrund allmählich zunehmender Bewölkung das Temperaturniveau etwas zurückgeht, werden in Wolfsburg erneut Höchsttemperaturen um 29 Grad erwartet.

Donnerstag: Der Tiefausläufer von „Timona“ bringt am Donnerstag für Wolfsburg vereinzelt ein paar dichte Wolken, am Abend ist auch etwas Regen möglich. Die Temperaturen gehen wieder zurück. 18 bis 19 Grad werden erwartet.

Freitag: Am Freitag wird erneut strahlender Sonnenschein erwartet. Dennoch erreichen die Temperaturen nur Maximalwerte zwischen 19 und 21 Grad.

