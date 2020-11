Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Donnerstag, den 12. November 2020

Heute: Morgens ist es neblig trüb bei Temperaturen von 6° C. Gegen später sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar und die Temperaturen erreichen 11° C. Am Abend gibt es in Wolfsburg überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken bei Temperaturen von 8 bis 9° C. Nachts sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Werten von 8° C. Mit Böen zwischen 19 und 24 km/h ist zu rechnen.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Freitag: Morgens zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken und die Temperatur liegt bei 7° C. Später bleibt der Himmel grau und es regnet bei Höchsttemperaturen bis zu 11° C. Abends ist in Wolfsburg der Himmel bedeckt bei Temperaturen von 7° C. Nachts ist der Himmel bedeckt bei Tiefsttemperaturen von 7° C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 21 und 34 km/h erreichen.

Samstag: Bis zum Nachmittag bleibt die Wolkendecke geschlossen und die Temperaturen liegen zwischen 7 und 12° C. Am Abend sind in Wolfsburg anhaltende Schauer zu erwarten bei Temperaturen von 7° C. In der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Tiefstwerten von 12° C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 12 und 34 km/h erreichen.

Sonntag: Von morgens bis zum Nachmittag gibt es einen wolkenlosen Himmel und die Temperaturen liegen zwischen 12 und 17° C. Abends sollte in Wolfsburg der Schirm nicht vergessen werden, da es regnet bei Temperaturen von 12 bis 14° C. Nachts verdecken einzelne Wolken den Himmel und die Luft kühlt sich auf 10°C ab. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 27 und 49 km/h erreichen.

