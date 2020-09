Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Freitag, den 11. September 2020

Heute: Das Wetter zeigt sich am Freitag in Wolfsburg von seiner schönen Seite. Im weiteren Tagesverlauf gibt es lockere Bewölkung bei Höchsttemperaturen bis zu 21 Grad. Am Abend ist es in Wolfsburg wolkenlos und die Temperaturen liegen zwischen 13 und 18 Grad. Nachts sind die Sterne klar zu erkennen und die Luft kühlt sich auf 9 Grad ab.

Anzeige

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Samstag: Es bleibt sonnig und warm bei Temperaturen bis zu 25 Grad. Am Nachmittag und Abend verdecken einzelne Wolken die Sonne. Mit Böen zwischen 15 und 44 km/h ist zu rechnen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Sonntag: Am Morgen stören nur einzelne Wolken den sonst blauen Himmel. Im Tagesverlauf klettern die Temperaturen auf bis zu 25 Grad.

Montag: Am Montag gibt es tagsüber ungestörten Sonnenschein in Wolfsburg und die Temperaturen klettern weiter nach oben. Bis zu 29 Grad sind dann möglich.

Von der Redaktion