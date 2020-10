Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Freitag, den 9. Oktober 2020

Heute: Es gibt morgens mehr Wolken als Sonne bei Werten von 11°C. Gegen später kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Höchstwerten von 15° C. Abends sind Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Werten von 11 bis zu 12°C. Nachts fällt Regen und die Luft kühlt sich auf 10°C ab. Mit Böen zwischen 10 und 35 km/h ist zu rechnen. Heute gibt es bis zu 2 Sonnenstunden.

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Samstag: Am Morgen ist es bewölkt, die Sonne zeigt sich nur vereinzelt bei Temperaturen von 9° C. Mittags ist es teils wolkig und teils heiter bei Höchstwerten von 13° C. Abends überwiegt dichte Bewölkung aber es bleibt trocken und die Werte gehen auf 8 bis 9°C zurück. Nachts ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und das Thermometer fällt auf 7°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 30 und 50 km/h erreichen.

Sonntag: Am Tag kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es ist wolkig bei Temperaturen von 6 bis 12°C. In der Nacht ziehen Wolkenfelder durch bei Werten von 9°C. Mit Böen zwischen 27 und 49 km/h ist zu rechnen..

Montag: Am Tag ist es bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 13°C. Nachts regnet es bei einer Temperatur von 9°C. Mit Böen zwischen 21 und 41 km/h ist zu rechnen.

