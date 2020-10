Wolfsburg

Wie wird das Wetter in Wolfsburg heute und in den kommenden Tagen? Hier finden Sie die aktuelle Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Wolfsburg am Mittwoch, den 7. Oktober 2020

Heute: Am Morgen sollte der Schirm nicht vergessen werden, da es regnet bei Werten von 11 Grad. Später wechseln sich Wolken und Sonne ab und die Temperatur steigt auf 14 Grad. Abends überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Temperatur liegt bei 11 Grad. Nachts ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich und die Temperatur sinkt auf 10 Grad. Böen können Geschwindigkeiten bis 40 km/h erreichen.

Anzeige

Wie wird das Wetter in den nächsten drei Tagen?

Donnerstag: Morgens kann sich die Sonne kaum durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Werten von 9 Grad. Des Weiteren gibt es am Nachmittag und am Abend Regen bei Temperaturen von 10 bis 14 Grad. Nachts regnet es bei einer Temperatur von 13 Grad.

Freitag: Am Morgen ziehen Wolkenfelder durch bei Werten von 12 Grad. Im Verlauf des Tages kann sich die Sonne hin und wieder durchsetzen bei Höchsttemperaturen bis zu 15 Grad. Auch am Abend ziehen Wolkenfelder durch bei Temperaturen von 12 Grad. In der Nacht ist es regnerisch bei Werten von 11 Grad.

Samstag: Am Wochenende deutet sich sehr wechselhaftes Wetter an. Morgens regnet es bei Werten von 11 Grad. Am Mittag bleibt es unbeständig, so dass es immer mal wieder Regen fallen kann. Die Höchstwerte liegen dann bei 14 Grad. Abends ist der Himmel bedeckt bei Werten von 11 Grad.

Von der Redaktion