Wolfsburg

Strahlende Sieger beim Musikschul-Video-Grand-Prix. Die Sparkassenstiftung Gifhorn-Wolfsburg für Kultur und Soziales stellt der Musikschule der Stadt dieses Jahr in Zusammenhang mit dem erstmals digital durchgeführten Musikschul-Grand-Prix 2500 Euro zur Verfügung. Mit dem Geld wird jetzt ein Video-Equipment angeschafft.

Der Wettbewerb war schon in den vergangenen Jahren sehr beliebt, auch im Jahr des Coronavirus war das Interesse an dem modifizierten Format groß. Die Musikschüler reichten in drei Wertungsgruppen und jeweils vier Altersgruppen mehr als 75 selbst produzierte Videos ein. Eine Jury aus Lehrkräften der Musikschule sichteten und bewerteten die Beiträge. Einige davon werden auf der Instagram-Seite der Musikschule veröffentlicht, andere sind im „Klingenden Adventskalender der Musikschule" zu hören und zu sehen.

Gewinner bekommen professionelle Videoaufnahme des Wettbewerbsstück

Neben den Siegern in den unterschiedlichen Wertungs- und Altersgruppen hat die Jury die besonders gelungenen Beiträge von fünf Teilnehmern zu Gewinnern des Video-Preises gekürt: Melanie Becher (Klavier), Hanne Böhles (JazzRockPop Gesang), Maxima Lührs (Blockflöte), Meike Schwertmann (Klarinette) und Sebastian Navarro (Viola).

Den Gewinner dieses Video-Preises winkt die professionelle Videoaufnahme des Wettbewerbsstückes. In die dafür notwendige Videotechnik wird das Preisgeld der Sparkassenstiftung investiert. Vorstandsmitglied Christian Eichler freute sich gemeinsam mit den Schulleitern Andreas Meyer und Matthias Klingebiel über die kreative Gesamtleistung aller Teilnehmer. Klavierlehrer Hung Do, der für die Juroren des Wettbewerbes umfangreiche Vorarbeiten geleistet und auch selbst fleißig Videos produziert hatte, nahm den Dank stellvertretend für das Lehrkräfte-Team entgegen.

Von der Redaktion