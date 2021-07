Westhagen

Der Westhagener des Jahres 2020 ist Viktor Nelde. Der Musikpädagoge und Chorleiter erhielt die Auszeichnung „Westhagen sagt Danke!“. Die Glastrophäe mit den geographischen Umrissen von Westhagen ist eine Anerkennung für besonders Engagement im sozialen, kulturellen oder gemeinnützigen Bereich. Eigentlich erfolgt die Übergabe immer im Herbst. „Aber die Corona-Pandemie hatte das im Jahr 2020 nicht zugelassen und deshalb konnte diese Ehrung erst im Juli dieses Jahres an Viktor Nelde überreicht werden“, erklärte die Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth.

Westhagener Bürger schlagen die Kandidaten selbst vor

Das besondere an der Auszeichnung ist, dass die Westhagenerinnen und Westhagener die Kandidaten selbst vorschlagen. Die Entscheidung, wer die die Auszeichnung bekommt, triff ein Gremium auf Grundlage festgeschriebener Richtlinien. 2020 wurde der Westhagener Viktor Nelde von den Bürgern nominiert. Er ist vielen durch seine kreative und aktive musikalische Tätigkeit bekannt. Über 17 Jahre engagiert sich Viktor Nelde als Leiter des Maritimes Chors Wolfsburg. Auch den Westhagener Chor „Inspiration“ begleitete er zehn Jahre lang. „Als Leiter dieser Chöre und als musikalischer Begleiter in vielen Westhagener Projekten bereichert er das kulturelle Leben in Westhagen sowie auch über den Stadtteil hinaus“ so Neuwirth.

Im Sommer des Pandemie-Jahres besuchte der Chor zahlreiche Seniorenheime

Für den Maritimen Chor verlief das Jahr 2020 dank Corona anders als geplant und sehr speziell. Im Sommer hatte der Chor zahlreiche Seniorenheime im Stadtgebiet besucht. „Mit einer kleinen Besetzung“, erklärt Viktor Nelde und ergänzt „das bedeutet, dass der sonst 40 Mitglieder starke Wolfsburger Chor lediglich mit acht Sängern und zwei bis drei Musikern auftrat und Seemannslieder spielte“. Für die Heimbewohner waren die Freiluftkonzerte eine gelungene Abwechslung, die Chormitglieder wiederum freuten sich, dass sie den Bewohnern eine Freude machen konnten.

„Das habe ich nicht erwartet“, meinte Nelde sichtlich gerührt, als die Vertreter des Ortsrates bei der Chorprobe des Maritimes Chors überraschend eintrafen und ihm die Ehrengabe überreichten.

