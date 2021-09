Westhagener äußert Kritik nach Verfolgungsfahrt am Roten Platz

Westhagen

Die Polizei verfolgt in Westhagen mit Blaulicht und Martinshorn einen flüchtenden Rollerfahrer, als ein ­22-Jähriger in den Weg springt. Die Beamten müssen eine Vollbremsung hinlegen. Das berichtete die WAZ vor einigen Tagen. So sei das gar nicht gewesen, sagt nun der Betroffene – und übt Kritik am Polizeieinsatz.

„Ich konnte gar nicht so schnell reagieren“

Er sei nicht vor den Polizeiwagen gesprungen, sondern auf dem Weg zwischen Einkaufszentrum und Baustelle Richtung des so genannten „Roten Platzes“ gegangen, als der Streifenwagen plötzlich um die Ecke gebogen sei. Hatte er den Wagen trotz Sirene nicht kommen hören? „Ich war überfordert, konnte gar nicht so schnell reagieren und habe nur noch die Arme hochgerissen.“ Er betont, ihm gehe es nicht um den Einsatz gegen ihn. Der Polizeiwagen sei mit hoher Geschwindigkeit über den Marktplatz sowie über den Weg zwischen Einkaufszentrum und Baustelle gefahren und habe dabei Passanten unnötig gefährdet.

Ein Roller nahm dem Streifenwagen auf dem Weg zum Einsatz die Vorfahrt

Was war passiert? Laut Polizeibericht waren die Beamten eigentlich auf dem Weg zu einem anderen Einsatz in Westhagen, als auf der Jenaer Straße ein Roller dem Streifenwagen die Vorfahrt nahm. Das Gefährt hatte kein Kennzeichen, außerdem fehlte ein Spiegel. Der Rollerfahrer flüchtete, also nahmen die Beamten die Verfolgung des Zweitakters auf. Der Fahrer versuchte, die Beamten abzuhängen, indem er über den Marktplatz und über den Weg zwischen Einkaufszentrum und der Baustelle an der Dessauer Straße in Richtung Hallesche Straße fuhr. Der Streifenwagen blieb dran, bis der 22-Jährige die Verfolgung vereitelte.

Bei Einsatz von Blaulicht und Martinshorn muss Platz gemacht werden

Rechtlich ist es so: Wenn Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet sind, haben Autofahrer oder Fußgänger Platz zu machen. Paragraf 35 der Straßenverkehrsordnung (StVO) räumt der Polizei Sonderrechte ein. „Trotz dieser Sonderrechte sind die Kollegen natürlich angehalten, die gebotene Sorgfalt walten zu lassen“, erklärt Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Die Einsatzkräfte sind auch in solchen Fällen in der Pflicht, Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen. Der Einsatz müsse verhältnismäßig und der Situation angepasst sein.

Nun dürfte der Rollerfahrer tatsächlich etwas auf dem Kerbholz gehabt haben. Sonst wäre er nicht vor der Polizei geflüchtet. Der Einsatz fand an einem Sonntagnachmittag statt, es war hell. Roller sind in der Regel keine Rennmaschinen, für deren Verfolgung größere Geschwindigkeiten notwendig wären. „Natürlich fahren die Kollegen nicht mit Tempo 60 durch die Fußgängerzone“, sagte Bruch.

Der 22-jährige kassierte drei Strafanzeigen

Laut Protokoll war der Streifenwagen dem Roller über die Jenaer Straße zunächst mit etwa 40 km/h und in Höhe des Marktplatzes deutlich langsamer gefolgt. Blaulicht und Martinshorn seien eingeschaltet gewesen und die Leute dementsprechend zur Seite getreten. Bis der 22-Jährige in den Weg gesprungen sei. „Es ist das gute Recht des Mannes, das anders darzustellen“, sagt aus dem Bruch. Als Beschuldigter in einem Strafverfahren werde ihm rechtliches Gehör gewährt.

Weil sich der junge Mann nach der vereitelten Verfolgungsfahrt der Kontrolle widersetzte und Drogen bei ihm gefunden wurden, hatte er gleich drei Strafanzeigen kassiert: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

