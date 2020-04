Westhagen wird aufgewertet: Montag startet der Umbau am Dresdner Ring

Westhagen

In Westhagen beginnen am Montag, 6. April, die Umbauarbeiten am südlichen Dresdener Ring in Höhe des Fußgängertunnels. Zuvor hatte bereits die LSW ihre Leitungen in diesem Bereich erneuert.

Westhagen : Auch Tunnel und Grünanlagen werden aufgewertet

Die Baumaßnahme umfasst eine Aufwertung des Tunnels mit der Erneuerung der Beleuchtung. Zusätzlich wird auf Straßenniveau ein Fußgängerüberweg zwischen den Bushaltestellen geschaffen. Dafür werden die Haltestellen, der Fahrbahnverlauf und der Mittelstreifen verändert. Weiterer Bestandteil der Aufwertung ist die Verbreiterung der Gehwege und die Neugestaltung der Grünanlagen im Norden und Süden der Verkehrsanlage.

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide freut sich, dass die Baumaßnahme nun beginnt, da das Projekt eine wesentliche Aufwertung an dieser Stelle in Westhagen und insbesondere für die Querung vom „Kleinen Einkaufszentrum“ über den Dresdner Ring darstellt.

Verkehr: Richtung Stadt erfolgt eine Umleitung

Während der Bauarbeiten, die bis zum Herbst 2020 andauern, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Westen aufrechterhalten. In Richtung Innenstadt erfolgt eine Umleitung. Zuerst wird die südliche Straßenseite erneuert, danach die nördliche und anschließend die umgebenden Freiflächen.

Umbau Dresdener Rind kostet 1,8 Millionen Euro

Die Maßnahme ist Teil des Förderprogramms „Sozialer Zusammenhalt“. Sie wird rund 1,8 Millionen Euro kosten, wobei vom Bund und vom Land Niedersachsen mit rund 60 Prozent der Kosten gefördert werden. Weitere 30 Prozent trägt die Stadt Wolfsburg, wie vom Rat der Stadt im September 2018 beschlossen wurde. Darüber hinaus fließen in das Projekt Einnahmen aus den in Westhagen erhobenen Ausgleichsbeträgen ein.

Von der Redaktion