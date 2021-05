„Westhagen leistet Integrationsarbeit für ganz Wolfsburg“

Westhagen

Vor 34 Jahren kam Ludmilla Neuwirth aus der Sowjetunion nach Wolfsburg-Westhagen, seit 2005 ist sie die Ortsbürgermeisterin. Im WAZ-Interview erzählt sie, warum sie noch immer voll und ganz hinter dem Stadtteil steht, der oft als schwierig angesehen wird.

Frau Neuwirth, was mögen Sie an Westhagen am meisten?

Mir gefällt, dass es zwar ein kleiner und dicht besiedelter, aber dabei auch ein sehr grüner Stadtteil ist. Wir haben eine gute Infrastruktur, fünf Kitas, fünf Schulen, das Diakoniekolleg und das Wolfsburgkolleg, ein bisschen Gewerbe und eine gute Busanbindung. Außerdem ist es ein lebendiger Stadtteil mit Menschen aus vielen Nationen und sehr engagierten Bürgern.

Was macht Sie als Ortsbürgermeisterin stolz auf Ihren Stadtteil?

Dass Westhagen viel Integrationsarbeit leistet, und zwar für ganz Wolfsburg. Viele kommen erst nach Westhagen und fassen hier Fuß, bevor sie sich auf die anderen Stadtteile verteilen oder aufs Land ziehen, zum Beispiel um Eigentum zu erwerben. Und ich bin stolz auf die engagierten Bürger Westhagens.

Was ist im Moment die größte Herausforderung für Westhagen und Sie?

Strukturen und Begegnungsräume zu schaffen, in denen Menschen zusammenfinden können. Dazu gehört das kommende „Kulturhaus“, aber auch das Einkaufszentrum, das mehr Raum braucht. Solche Rahmenbedingungen kann man aber nur anbieten – man kann Menschen nicht zwingen, sich zu integrieren.

Westhagen gilt immer noch als schwierig, gerade weil hier so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Trotzdem sind Sie seit 20 Jahren unbeirrt im Ortsrat und seit über 16 Jahren Bürgermeisterin. Das ist doch sicher anstrengend – warum machen Sie das?

Ich möchte das Vertrauen der Bürger würdigen und sie nicht enttäuschen. Außerdem arbeite ich gerne lösungsorientiert und gehe Konflikten nicht aus dem Weg.

Von Frederike Müller