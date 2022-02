Westhagen: Unbekannte zerstören Scheiben von Winterdienstfahrzeug

Wolfsburg

Vandalen in Westhagen: Unbekannte haben in einer Tiefgarage am Einkaufzentrum in der Halleschen Straße die Glasscheiben eines Winterdienstfahrzeuges zerstört.

Die Tat geschah laut der Polizei zwischen Montagnachmittag 15.30 Uhr und Dienstagmorgen 6 Uhr. Der Schaden soll sich auf mindestens 1000 Euro belaufen. Ein Angestellter der Betreiberfirma hatte das Fahrzeug mit den kaputten Scheiben entdeckt und die Polizei alarmiert.

Die Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu der Garage und zerstörten mit brachialer Gewalt die Front- und Seitenscheiben des dort abgestellten Winterdienstfahrzeugs.

Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

