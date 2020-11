Westhagen

Nahezu ohne Diskussionen und in bekannt moderater Form verlief die Sitzung des Ortsrats Westhagen am Dienstag im FBZ. Im Mittelpunkt dabei standen unter anderem die Verkehrssituation und zunehmenden Raser im Ortsratsgebiet sowie Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Westhagen.

Die Mitglieder des Ortsrats nahmen zum letzteren Punkt zur Kenntnis, dass diverse Projekte des Stadtteils angesichts der prekären finanziellen Lage Wolfsburgs zunächst nicht in Angriff genommen werden können. Es handelt sich dabei unter anderem um die ursprünglich geplante Querung des Dresdener Ringes in Höhe Weimarer Straße und die Maßnahmen Nord-Süd-Achse, die beide ohnehin noch nicht in der konkreten Projektentwicklung waren.

Westhagen : Tunnel und Kreisen werden realisiert

Wie Stadtplaner Marc Heinisch mitteilte, soll dagegen an der Instandsetzung der FBZ-Fassade festgehalten werden. „Die wichtigsten Sanierungsziele allerdings“, so Heinrich, „werden mit Tunnel und Querung im südlichen Dresdener Ring und dem benachbarten Bau eines Kreisel realisiert.“

Raser sorgen in Westhagen für Ärger – Stadt kontrolliert

Ärger bereitet seit geraumer Zeit sowohl dem Ortsrat als auch Einwohnern die Verkehrssituation im Stadtteil. Genauer gesagt: Die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten werden oftmals nicht eingehalten. Was Anwohner im Gefühl hatten, haben Geschwindigkeitsmessungen bestätigt. Ordnungsamtsleiter Axel Piepers berichtete über Messungen, die teilweise überhöhtes Tempo von Verkehrsteilnehmern nachwiesen. So wurde in einer 30er-Zone die vorgeschriebene Geschwindigkeit um mehr das Doppelte überschritten, in Höhe der Shell-Tankstelle wurden in der 50er Zone 88 gemessen. Die Spitzengeschwindigkeit habe innerörtlich bei 94 km/h gelegen.

Piepers unterstrich, dass seine Behörde oftmals dafür kritisiert werde, dass in den Straßen zu wenig Kontrollen durchgeführt würden. Man habe nicht ausreichend Kapazitäten. Zudem sei man auf konkrete Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen, um dort tätig zu werden, wo sich augenscheinlich die Verstöße mehren.

Interessiert lauschte der Ortsrat dem Sozialbericht. Heike Busse und Gabriele Aland vom Geschäftsbereich Soziales und Gesundheit listeten Erhebungen über die Zusammensetzung der Bevölkerung in Wolfsburg auf. So sind in der Stadt 151 Nationen vertreten, 40 Prozent der Bevölkerung haben einen Zuwanderungshintergrund. Erwerbstätigkeit und Bildung lägen in Westhagen allerdings unter dem Wolfsburger Durchschnitt.

