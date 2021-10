Westhagen

Wer in Westhagen wohnt und auf den Bus angewiesen ist, hat es seit einigen Monaten nicht leicht. Denn aktuell fahren die Linien einige der gewohnten Haltestellen nicht mehr an. Grund sind Baustellen auf dem Dresdener Ring: Zuerst verlegte die LSW neue Versorgungsleitungen, dann folgten Umgestaltungsarbeiten. Jetzt läuft das nächste Projekt: In Höhe Halberstädter Straße/Stralsunder Ring entsteht ein Kreisel, der im März 2022 fertig sein soll.

Fahrgäste sind genervt. Vor allem weil dieser Zustand schon so lange andauert. Auch Angelika Hauser reicht es. Die 65-Jährige fährt viel Bus. Tagsüber sei alles in Ordnung. Da kann sie an der Haltestelle „Stralsunder Ring“ ein- und aussteigen. Die ist nur wenige Minuten von ihrer Wohnung entfernt. Doch abends halte dort keine der Linien. Die nächste Haltestelle wäre „Hallesche Straße“ – und das ist ein strammer Fußmarsch von 25 bis 30 Minuten. Für Menschen, die nicht mehr so gut laufen können, ist das eine echte Herausforderung.

Ohne Einschränkungen geht es nicht

Dabei könnte der Bus trotz Baustelle die Haltestellen bedienen, meint Angelika Hauser: „Er könnte die Haltestellen Jenaer Straße, Weimarer Straße und Stralsunder Ring anfahren und dann am Mörser Kreisel wieder die Strecke zurückfahren.“

Bus-Ärger in Westhagen:

Für die WVG ist das keine Option. Sie hätte im Vorfeld der Bauarbeiten auf dem Dresdener Ring sämtliche Lösungsmöglichkeiten überprüft und mit Behörden abgestimmt. „Art und Umfang der Baumaßnahme sowie die Örtlichkeit lassen keine einschränkungsfreie Umsetzung zu, sodass die entstandene Situation unvermeidbar ist“, erklärt die WVG-Unternehmenskommunikation.

Unsicherheit in der Dunkelheit

Für Angelika Hauser ist das nicht nachvollziehbar. Sie gibt noch etwas zu bedenken: „Abends ist es mittlerweile früh dunkel.“ Sie fühle sich deshalb auf dem langen Nachhauseweg unsicher. Soll sie deshalb die nächsten Monate zuhause bleiben? „Wegen Corona konnten wir schon viele Monate nicht rausgehen“, ärgert sich die Rentnerin. Sie möchte aber gern in die Innenstadt und andere Stadtteile fahren: Freunde besuchen, ins Restaurant oder Theater gehen.

Wegen Bauarbeiten auf dem Dresdner Ring fahren die Busse anders. Quelle: Roland Hermstein

Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth sieht Einschränkungen durch den Baustellen-Fahrplan. Der Ortsrat wolle deshalb das „Gespräch mit der WVG suchen“. Vor allem Senioren seien von den Einschränkungen betroffen. „Vielleicht könnte man Kleinbusse einsetzen“, schlägt sie vor.

Diese Idee findet Angelika Hauser gut. Mit den so genannten Anrufbussen am Wochenende klappe das prima. Sie hat diese Kleinbusse schon häufiger genutzt. Doch die WVG sagt: Die Einschränkungen, die sich durch die Baustelle ergeben, wirken sich nicht nur auf den Linien-Betrieb aus, sondern auch auf Kleinbusse. Egal wie groß das Fahrzeug ist. Und: „Die nicht-liniengebundene Bedienung eines Stadtteils ist rechtlich und faktisch nicht umsetzbar, da weder entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen vorliegen noch Fahrzeuge dafür bereit stehen.“ Kleinbusse werden von der WVG im Liniennetz derzeit generell nicht eingesetzt.

Von Sylvia Telge