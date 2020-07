Westhagen

Der Sieger des Architektenwettbewerbs der Neuland für die Wohnbebauung in der Dessauer Straße steht fest. „Gewonnen hat ein moderner Holzhybridbau, der sich perfekt in die Umgebung einfügen wird“, sagt Neuland-Chef Hans-Dieter Brand.

Die Neuland hatte einen zweistufigen Wettbewerb für die Wohnbebauung an der Dessauer Straße ausgelobt, fünf Entwürfe präsentiert bekommen und nun den Gewinner gemeinsam mit einer Jury festgelegt: Der Siegerentwurf eines Holzhybridbaus kommt von den Architekten PartnerundPartner, präsentiert durch deren Berliner Büro.

„Nach der ersten Phase und einem Zwischenkolloquium haben die Architektenbüros noch mal nachgebessert und wir konnten nun zwischen fünf qualitativ hochwertigen und sehr unterschiedlichen Ansätzen wählen“, erklärte Brand. Die Kriterien für die Entwürfe waren vielfältig: Neben dem architektonischen Gesamtkonzept ging es beispielsweise auch um Ressourceneffizienz und Nachhaltigkeit, funktionale Grundrisse und Wirtschaftlichkeit.

Sieger ist ein Holzhybridbau

Der Siegerentwurf füge sich mit einer hervorragenden Durchmischung von Wohneinheiten und Gewerbe, Gemeinschaftsflächen und Grünanlagen perfekt in die Umgebung ein, so Brand. Zudem sei die Verwendung von Holz als Baumaterial nachweislich umweltschonend und für das Raumklima von Vorteil. „Die gesamten Planungen und die Mehrfachbeauftragung für die Entwürfe waren sehr aufwendig, aber mit gutem Ergebnis“, so Brand über das Prozedere.

„Der Siegerentwurf entwickelt den städtebaulichen Entwurf sehr gut weiter und bildet daher einen neuen, angemessenen Stadtbaustein in Westhagen aus“, lobt auch Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide den Entwurf.

Abbruch ist fast abgeschlossen

Mittlerweile ist der Abbruch bis auf einige wenige Mauerreste vollständig abgeschlossen. Auf dem gesamten Areal, das auch den Freizeitpark West umfasst, sollen etwa 400 neue Wohnungen entstehen. Nach den aktuellen Entwürfen würde die Neuland mit 135 Wohneinheiten in der Dessauer Straße als Nachbebauung starten. Die Detailplanung beginnt nun anhand des Siegerentwurfs.

