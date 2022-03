Westhagen

Der Ortsrat Westhagen hat einstimmig grünes Licht gegeben für die 11. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich der Suhler Straße. In unmittelbarer Nähe der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule befindet sich hier der gegenwärtig brachliegende Baseballplatz, der seit Jahren nicht mehr genutzt wird. Das Areal, das im Bebauungsplan Sportgrünfläche ausgewiesen ist, soll einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Wie Jörg-Henning Schrader vom Geschäftsbereich Stadtplanung und Bauberatung in der digitalen Sitzung des Ortsrates erläuterte, wollen die Stiftung Diakonie Kästorf und die Dachstiftung Diakonie auf dem Gelände eine Fachschule mit den Schwerpunkten Sozialassistenz und Sozialpädagogik sowie eine Kindertagesstätte errichten. Für diese Vorhaben muss auch der bestehende Bebauungsplan geändert werden. Weitere Detailfragen, so Schrader, würden dem Ortsrat demnächst in einer Beschlussvorlage vorgestellt.

Mahnende Worte vom Stadtkämmerer

Der öffentlichen Sitzung war zudem Stadtkämmerer Andreas Bauer zugeschaltet, der im Ortsrat Westhagen seine dringende Bitte wiederholte, aufgrund der schwierigen finanziellen Lage Wolfsburgs auf zusätzliche Anträge zum Haushaltsplan zu verzichten.

Das FBZ Westhagen soll saniert werden. Quelle: Britta Schulze (Archiv)

Größte Posten in Etat und Investitionsprogramm sind 1,2 Millionen Euro für die Sanierung der Sporthalle der Nordhoff-Gesamtschule sowie 400.000 Euro Planungskosten für die Generalsanierung des Bildungs- und Freizeitzentrums. Im Investitionsprogramm verankert sind ferner rund 1,2 Millionen Euro als Zuschuss für die Diakonie-Baumaßnahme mit Schulungszentrum und Kita im Ortsteil. Eine letzte Rate steht zudem für die Fußgängerbrücke zwischen Detmerode und Rasthof im Programm. Mit 209.000 Euro sind dann die Investitionen von knapp über 2,2 Millionen rund.

Sanierung der Marktplatz-Einfahrt gefordert

Vor der Beschlussfassung zum Haushalt wurde allerdings noch ein interfraktioneller Antrag von CDU, PUG und FDP erörtert: In dessen Mittelpunkt steht die Sanierung der Einfahrt zum Marktplatz. Der Bereich sei in sehr schlechtem Zustand bemängeln die Fraktionsvorsitzenden.

„Auf etwa 100 Quadratmeter befindet sich der Marktplatz in nicht verkehrssicherem Zustand“, erklärte Heidereich von Biedersee(CDU). Pflastersteine seien locker, überall sehe man Stolperfallen. Bedenken über die Sanierung zum jetzigen Zeitpunkt äußerte Fraktionssprecher Matthias Bussler von der SPD. „Wir sollten damit warten, bis die Baumaßnahme Einkaufszentrum abgeschlossen ist.“

Es sei zu befürchten, dass Baufahrzeuge die Pflasterung wieder beschädigen. „Solange können wir nicht warten“, entgegnete CDU-Fraktionssprecherin Marianne Spannuth. „Das Einkaufszentrum dauert noch geraume Zeit“, sagte sie. Die Auffahrt allerdings sei in so desolatem Zustand, dass schnellstmöglich etwas passieren müsse. Wegen des Zusatzantrages gab es schließlich in der Abstimmung nur eine knappe Mehrheit für Haushaltsplan und Investitionsprogramm. Mit 8:6 Stimmen obliegt es nun der Verwaltung, die Marktplatzzufahrt eventuell zusätzlich im Etat zu verankern.

Von Burkhard Heuer