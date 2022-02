Westhagen: Das ist im neuen Kulturhaus geplant

Wolfsburg

Nach vier Jahren Entwicklungszeit und Umgestaltungsmaßnahmen schreitet nun das neue Kulturhaus Westhagen seiner Vollendung entgegen. Wie Sozialdezernentin und Stadträtin Monika Müller am Dienstag in der öffentlichen Sitzung des Ortsrates Westhagen mitteilte, soll das Objekt nach Abschluss der Umbauten in der einstigen St.-Elisabeth-Kirche am 29. April seiner Bestimmung übergeben werden.

Die Angebote im Kulturhaus sollen ganz Westhagen ansprechen

Geplant sei ferner, einen Förderverein ins Leben zu rufen, der die Möglichkeit habe, Spenden für die kulturelle Arbeit zu erwerben. Der digitalen Sitzung war auch Christina Anger zugeschaltet, die als neue Stadtteilmanagerin im November letzten Jahres in den Dienst der Stadt Wolfsburg getreten ist und in Westhagen das Stadtteilbüro weiterführen wird. Anger stellte ausführlich die neue räumliche Gestaltung des Kulturhauses in der Straße sowie die Angebotspalette vor, die möglichst die gesamte Bevölkerung und alle Altersgruppen des Stadtteils ansprechen soll. „Hier entsteht ein Haus für alle Menschen“, sagte die Stadtteilmanagerin, „interkulturell, generationsübergreifend und niederschwellig.“

Die ehemalige St.-Elisabeth-Kirche: Eine Kita ist bereits in dem Gebäude, ab April soll dort auch das Kulturhaus eröffnen. Quelle: Britta Schulze

Kochkurse, Tanzabende, Weihnachtsbasar und Sommerfest

Umfangreich ist die Liste der Möglichkeiten, die den Besuchern im künftigen Kulturhaus geboten werden sollen. Christina Anger denkt beispielsweise an internationale Kochkurse, Tanzabende, Weihnachtsbasar und Sommerfest sowie ein sogenanntes Kultursofa für Diskussionen. Darüber hinaus sollen auch Privatpersonen die Möglichkeit erhalten, Feiern nach ihren Vorstellungen im Kulturhaus durchzuführen. „Auch mit eigenem Catering“, wie Anger betonte. Dafür stehe beispielsweise eine modern eingerichtete Küche zur Verfügung. Insgesamt verfolge man das Ziel, Westhagen einen neuen soziokulturellen Mittelpunkt zu geben, den Stadtteil lebendiger zu gestalten und die Bevölkerung zu vielfältigem Engagement zu motivieren.

Kulturhaus in Westhagen: So sieht die Küche aus. Quelle: Burkhard Heuer (Screenshot)

Das alles erfordere aber auch die Unterstützung durch Partner, wurde betont. So seien Kooperationen, lokale Institutionen eventuell Netzwerke oder ehrenamtliche Kräfte aufgerufen, sich dem neuen Vorhaben zur Verfügung zu stellen.

Neben der Eröffnung im April verwies Christina Anger auf weitere Termine in der Entwicklung des Kulturhauses. So ist Anfang März ein erstes Planungstreffen für die Gestaltung des Außenbereiches anberaumt. Da geht es auch um die Verbindung zur Kindertagesstätte St. Franziskus, die von der Stadt bereits vor Jahren im ehemaligen Gemeinde- und Pfarrhaus von St. Elisabeth eingerichtet worden ist.

Das Kulturhaus soll der kulturelle Mittelpunkt Westhagens werden

Voraussichtlich im Mai könnten Tage der offenen Tür für die gesamte Bevölkerung folgen, in deren Verlauf Programme, Angebote und Strategie allen potenziellen Nutzern vorgestellt werden sollen. Es folgt eine Testphase mit Veranstaltungen und Beteiligungsformaten, ehe die große Eröffnung mit lokalen Akteuren und Bevölkerung im Sommer anberaumt ist. Mittelfristig sei zudem eine Vergrößerung des Außenbereiches vorgesehen. „Alle Veranstaltungen haben das Ziel“, so die Stadtteilmanagerin, „das Kulturhaus als kulturellen Mittelpunkt Westhagen zu etablieren.“

Der Ortsrat nahm die Informationen über Ziele, Termine und Angebote mit Anerkennung entgegen. „Danke für die tolle Arbeit“, sagte Ömer Köskeroglu (SPD). Dietmar Busold (FDP) attestierte dem Vorhaben eine Art Leuchtturmfunktion und empfahl, nach zwei Jahren Unterbrechung wieder ein Bürgerfest zu terminieren. Beantwortet wurde auch die Nachfrage von Dr. Heidereich von Biedersee (CDU) nach privaten Feiern. „Da müssen sich die Nutzer natürlich an die vertraglichen Vorgaben halten“, sagte Sozialdezernentin Monika Müller. „Allerdings muss man in der Umgebung eventuell auch ein wenig mehr Lautstärke aushalten.“

Von Burkhard Heuer