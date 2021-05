Westhagen: Ausstellung löst hitzige Debatte über den Stadtteil aus

Westhagen

Verschränkte Arme, scharrende Füße und gerunzelte Stirnen: Mit der einer überraschend kontroversen Diskussionsrunde ist eine Foto-Ausstellung in Westhagen gestartet. Die Fotografien zeigen die ­55-jährige Geschichte des Stadtteils – bei der Eröffnung ging es aber eher um seine Gegenwart und Zukunft.

Dabei ist die Ausstellung selbst schon bemerkenswert. Zu sehen ist zum Beispiel ein Bild von 1964, als auf der heutigen Fläche Westhagens nur Felder zu sehen waren. Einzig eine Robinie ist bis heute geblieben. Wer genau hinsieht, erkennt den Baum, der noch heute an der Dessauer Straße steht. Ein paar Schritte weiter werden die Bilder immer lebendiger: Grundsteinlegungen sind zu sehen, spielende Kinder und bekopftuchte Spätaussiedlerinnen im entspannten Gespräch am Betontisch vor dem Wohnhaus.

Bildergalerie mit Impressionen von der Ausstellung:

Zur Galerie Von einer reinen Landwirtschaftsfläche bis zum dicht besiedelten heutigen Stadtteil: Die Bilder der Ausstellung zeigen, wie Westhagen wuchs und wie seine Bewohner lebten und leben.

Dennoch kam bei der Eröffnung zunächst wenig Nostalgie auf. Stattdessen ging es nach wenigen Minuten um das Thema Integration. Besonders Kuratorin Maria Mindt kritisierte, die Stadt habe „Fehlbelegung“ betrieben und schon vor Jahrzehnten zu viele verschiedene Zugezogene auf einmal in Westhagen untergebracht. Zudem seien in der jüngeren Vergangenheit die Geflüchteten nicht ausreichend betreut worden. „Ich empfinde es so, dass Muslime, Spätaussiedler und all die anderen Gruppen hier nur nebeneinander her leben“, sagte Mindt. Einzig ein fester Kern an engagierten Bürgern biete „die Hoffnung, dass Westhagen vielleicht mal wieder ein bewohnbarer Stadtteil wird.“

Auch der aus Chile stammende Pastor Tomás Gaete bedauerte, es gebe „viele Ausländer, die sich nicht integrieren“ würden. „Das erschreckt mich“, so Gaete.

Praktische Infos zur Ausstellung Die Bilderreihe, die die Entwicklung des Stadtteils dokumentiert, befindet sich frei zugänglich im Schaufenster der Bonhoeffer-Kirche, Jenaer Straße 39. Maria Mindt, eine der Kuratorinnen, bietet im Rahmen der Corona-Regeln Führungen für Personen eines Haushalts an. Für Terminvereinbarungen ist sie zu erreichen unter: 05361-78422.

Als möglichen Grund dafür erklärte Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth, dass die Einwohnerschaft Westhagens sich fast alle sechs Jahre zu 90 Prozent verändere. Westhagen sei ein „Ankommens-Stadtteil“, aus dem viele Zugezogene sich später auf den Rest der Stadt verteilten. Gleichwohl fragt sie selbstkritisch: „Warum haben wir es nicht geschafft, die Neuzugezogenen zu halten?“

Darauf gab es verschiedene Lösungsansätze: „Die Kulturen müssten wieder mehr in den Dialog treten“, fordert Maria Mindt. Dafür könnten die Räume der Bonhoeffer-Gemeinde „wieder ein offenes Haus werden, wo alle Menschen und Gruppen ein- und ausgehen“. Pastor Gaete wünscht sich „mehr Gemeinschaft und Engagement von Neubürgern“. Und die ehemalige Ortsbürgermeisterin Christa Westphal-Schmidt setzt Hoffnungen in das „Kulturhaus“, das in den ehemaligen Räumen der Elisabeth-Kirche nur noch auf seine Einweihung wartet.

Zwischen schonungsloser Kritik und harschen Worten schimmerte aber auch immer wieder eine weitere Wahrheit über Westhagen durch: Alle vier Diskussionsteilnehmer leben dort gerne – und teilweise schon seit 1974. „Wir haben hier ein Zuhause gefunden“, erklärt Maria Mindt. Pastor Gaete empfindet die Vielfalt vor Ort als „manchmal unglaublich positiv“. Christa Westphal-Schmidt betont, dass ein „Ankommens-Stadtteil“ und 70 Prozent Bevölkerung mit Zuwanderungsgeschichte nichts Negatives bedeuten müssen: „Wichtig ist, dass diese Menschen friedlich zusammenleben. Das ist für mich größtenteils gewährleistet.“ Außerdem sei Westhagen „ein absolut spannender Stadtteil, der sich immer wieder neu findet und erfindet“.

Das prägnanteste Lob für den Stadtteil allerdings spricht Ludmilla Neuwirth aus, wenn man sie fragt, warum sie seit 34 Jahren hier wohnt: „Wegen der guten Nachbarschaft.“

Von Frederike Müller