Westhagen

Ein Polizeibus steht mit laufendem Motor am Straßenrand, rot-weißes Absperrband hängt rund um den Häuserblock im Stralsunder Ring: Auch am Freitagmorgen sind die Spuren des Polizeieinsatzes am Vorabend noch sichtbar. Die Anwohner reagieren bestürzt auf den gewaltsamen Tod eines Menschen.

Es soll einen Streit zwischen zwei kurdischen Familien gegeben haben

In der Kita gegenüber läuft am Freitag normaler Betrieb. Spielende Kinder sind zu sehen. Währenddessen versammeln sich auf der anderen Straßenseite im Laufe des Morgens etwa ein Dutzend Menschen vor dem Hauseingang, wo sich am Donnerstagabend die tödliche Bluttat ereignete. Auf dem Balkon im ersten Obergeschoss sitzt eine Frau und weint. Kaum einer möchte sich zu den Vorfällen äußern. Es soll einen Streit zwischen zwei kurdischen Familien gegeben haben, sagt eine Frau in gebrochenem Deutsch. Schon seit einem Jahr gehe das so.

Anzeige

Tatort im Stralsunder Ring – eine Bildergalerie:

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Zur Galerie Im Stralsunder Ring ist am Donnerstagabend ein Mensch getötet worden. Nach Polizeiangaben gab es mehrere Festnahmen.

„Hier gibt es immer Streit, aber das war heftig“, sagt eine 33 Jahre alte Frau, die in einem der Häuser nebenan wohnt. „Wie im Film“, beschreibt sie das Geschehen, das sie von ihrem Balkon beobachten konnte. Polizei, Rettungswagen, Blaulicht und Schreie – ja, Kurdisch sei gesprochen worden, bestätigt die Frau. Sie wohnt seit sieben Jahren im Stralsunder Ring. „Es wird jedes Jahr schlimmer“, sagt sie und erinnert an die Silvester-Krawalle am Schulzentrum. „Wenn man Kinder hat, macht man sich Sorgen.“

► Lesen Sie mehr: Video vom Polizeieinsatz am Donnerstagabend

Hinter den Fenstern sind am Freitagmorgen immer wieder Gesichter zu sehen. Auch einige Kinder kommen auf die Balkone und blicken nach unten. „Ich bin gestern Abend nicht raus, weil ich ein Kind habe“, sagt eine Frau von ihrem Balkon. „Ich habe nur gehört, dass es laut war. Schlimm.“

„Da war die Hölle“, los, sagt ein 57-Jähriger, der auf der anderen Straßenseite wohnt. Als er am Freitag um 5.40 Uhr zur Frühschicht fuhr, habe die Kripo immer noch vor Ort ermittelt. Auch er erinnert an die Randale in der Silvesternacht und meint: „Es wird immer schlimmer.“

Von Florian Heintz