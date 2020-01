Deshalb unterstützt die Werker-Stiftung die Ausbildung von Telefonseelsorgern

Wolfsburg

Die Werker-Stiftung unterstützt die Telefonseelsorge Wolfsburg mit 2000 Euro bei der Finanzierung des nächsten Ausbildungskurses für Ehrenamtliche am Telefon. Die Spende wurde von den Vorstandsmitgliedern Ute Dademasch, Dieter Söchtig und Ewald Ritter persönlich mit einem Scheck symbolisch übergeben.

Telefonseelsorge – eine nützliche und notwendige Einrichtung

Vor Ort besichtigten sie die Räumlichkeiten und informierten sich über die Arbeit und die Ausbildung. Die Besucher waren beeindruckt von dem Engagement der Ehrenamtlichen. Gerade in einer Welt, in der die Menschen einsamer werden, sei die Telefonseelsorge nicht nur eine nützliche, sondern eine absolut notwendige Einrichtung.

Werker-Stiftung unterstützt Ausbildung von Telefonseelsorgern

„Es ist der Werker-Stiftung wichtig, dass Menschen dafür ausgebildet werden, anderen Menschen in Lebenskrisen beratend zur Seite stehen zu können“, so Ritter. Die qualifizierende Ausbildung bleibt auch weiter für neue Ehrenamtliche kostenfrei und wird über Spenden finanziert.

Es ist nicht die erste Spende der Werker-Stiftung für die Arbeit der ehrenamtlich Seelsorgenden. Damit auch körperlich Beeinträchtigte die Ausbildung absolvieren und sich im Ehrenamt engagieren können, hat sie bereits früher die Arbeit der Telefonseelsorge unterstützt.

Auszubildende werden in Gesprächserfahrung geschult

Eine an Multipler Sklerose erkrankte Ehrenamtliche ist seitdem Mitglied im Team und begleiten wie ihre Kolleginnen und Kollegen Menschen am Telefon, die jemand zum Zuhören brauchen. Ein weiterer Rollstuhlfahrer ist beratend in der Mail- und Chat-Seelsorge tätig.

„Die Auszubildenden werden in Gesprächserfahrung und Selbstreflektion geschult. Sie investieren Zeit und erhalten Zugang zu einem Ehrenamt, das Sinn macht“, erklärte die Leiterin Petra Kretschmer. „Das Zertifikat, dass sie nach drei Jahren engagierter Mitarbeit erhalten, wird durch die erworbenen Kommunikationsfähigkeiten auch im Beruf sehr geschätzt.“

Telefonseelsorger-Ausbildung beginnt am 21. März

Die Ausbildung beginnt am Samstag, 21. März, und findet dann im dienstags von 18.30 bis 21.30 Uhr statt. Für das Erstgespräch wird um Kontaktaufnahme unter Telefon (0 53 61) 39 87 20 oder per E-Mail an telefonseelsorge.wolfsburg@evlka.de gebeten.

