Wer rastet, der röstet: Improvisierter Salat

Die aktuelle Lage ist wirklich ernst. Wir dürfen aber unseren Humor nicht verlieren. Ich bin der Meinung, mit einem Lächeln zwischendurch können wir alles schaffen. In den sozialen Netzwerken herrscht gerade Hochkonjunktur für Humoriges. Lustige Bilder, Texte oder Videos versüßen den Arbeitstag. Auch ich möchte heute mit meiner wirklich wahren Geschichte zum Thema „Wenn der Vater mit dem Kinde …“ das eine oder andere Lächeln provozieren.

Homeoffice kann ja auch was Schönes haben. Wenn Marla in der Frühe um 6 Uhr aufwacht, ist derzeit auch noch der Papa da, der sonst nur am Wochenende verfügbar ist und eigentlich nur dann gleich morgens aus dem Lieblingsbuch vorlesen kann. Auch den Weg zum Bäcker kann Marla jetzt täglich mit Papa absolvieren. Heute kommen sie allerdings so spät zurück, dass ich frage, ob sie die Brötchen selbst gebacken haben. Antwort: „Wir waren noch kurz im Supermarkt.“ Ausbeute : ein Paket „feuchtes Toilettenpapier“ und zwei große Packungen „Super Sandwich – super soft“. Was mache ich jetzt mit 40 Scheiben supersoftem Toastbrot, die in acht Tagen ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben? Der Gefrierschrank ist voll, und jeden Tag Toast zum Frühstück ist auch keine Option. Zumal dann der Weg zum Bäcker entfiele ...

Nun denn, Improvisieren lautet das Gebot der Stunde. Heute gibt es also einen bunten Salat mit ganz, ganz vielen Croutons, natürlich aus Sandwich-Toastscheiben. Das Dressing rühre ich mit Zitrone und Joghurt an, dann isst Marla auch die grünen Blätter ;-) Die Zutaten sind natürlich variabel, im Zweifel immer das nehmen, was verbraucht werden muss.

Bunter Salat mit Croutons. Quelle: Laureen Möller

Zubereitung der Croutons

4 Toastbrotscheiben

50 g Butter

30 g Sonnenblumenkerne

Salz

Das Toastbrot vorab im Toaster kurz rösten und anschließend in Würfel schneiden. Butter in einer Pfanne erhitzen und die Toastbrotwürfel zugeben. Unter ständigem Wenden goldbraun braten und salzen. Sonnenblumenkerne zufügen und kurz mitrösten.

Für den Salat:

½ Packung Feldsalat

Eine Tüte Salatmischung (gewaschen und verzehrfertig)

Eine halbe Gurke

Eine Paprika

Eine Handvoll Kirschtomaten

4 EL Mais

eine halbe Mango (die andere Hälfte hat Marla nebenbei genascht)

100 g Fetakäse

Feldsalat waschen und durch die Salatschleuder jagen. Alle Zutaten nach Belieben klein schneiden und locker mischen.

Dressing:

150g Naturjoghurt

Saft einer halben Zitrone

1 EL Olivenöl

2 TL TK-Kräutermischung

Salz, Pfeffer

Alle Zutaten vermengen und mit Salz, Pfeffer und Kräutern abschmecken.

Von Laureen Möller