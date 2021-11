Wolfsburg

Mit der Veröffentlichung von Fotos einer Überwachungskamera übt die Wolfsburger Polizei jetzt im Rahmen der Ermittlungen gegen zwei Männer mehr Druck aus. Das Duo hatte bereits im August die Mitarbeiterin einer Shell-Tankstelle in Westhagen nahe der Autobahnauffahrt mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet. Obwohl sie auffällig gekleidet waren, führten die Untersuchungen des Falls bisher nicht zu einem Erfolg.

Rückblick: Am Mittwochabend, 18. August, überfielen die beiden Unbekannten die an der Braunschweiger Straße gelegene Tankstelle. Gegen 19.44 Uhr betrat zuerst ein in einem blauen Trainingsanzug gekleideter Täter den Verkaufsraum und bedrohte die Kassiererin mit einer Waffe. Er forderte die Angestellte auf die Kasse zu öffnen und entnahm Bargeld. Während dieser Zeit stand sein Mittäter in der Eingangstür und überwachte den Tankstellenbereich.

Anschließend flüchteten beide Täter vom Tankstellengelände. Die Polizei hat die Bilder der Überwachungskamera ausgewertet und über die Staatsanwaltschaft Braunschweig einen Beschluss zur Veröffentlichung beim zuständigen Amtsgericht in Braunschweig erwirkt. Der Haupttäter trug neben einer FFP2 Maske eine dunkelblaue Trainingshose und eine blaue Trainingsjacke. Unter dieser einen schwarzen Hoody, dessen Kapuze über das dunkle Base-Cap gezogen war.

Tatort: Diese Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße im Bereich des Wolfsburger Stadtteils Westhagen war im August Ziel der Räuber. Quelle: Britta Schulze

Besonders auffällig war der auf der Rückseite der Jacke aufgebrachter Werbeaufnäher der Wolfsburger „Neuland-Stiftung“ sowie drei weiße Streifen im Bereich beider Ellenbeugen und ein heller Saum. Auf der Vorderseite befand sich rechtsseitig das Firmensymbol eines Sportartikelherstellers und linksseitig das Vereinswappen des TSV Wolfsburg.

Die zweite beteiligte Person an der Eingangstür hatte ebenfalls eine FFP2 Maske vor dem Gesicht. Bekleidet war diese mit einer Camouflage-Jacke mit Kapuze und grau-schwarz-weißer Fleckenmusterung sowie einer dunklen Hose. Auffällig waren die hellgrauen Sportschuhe und die eher unsicher wirkende Haltung.

Am Raub beteiligt: Eine zweite Person stand an der Tür Wache, während der Haupttäter die Kassiererin mit einer Waffe zur Herausgabe des Geldes nötigte. Quelle: Polizei Wolfsburg

Die Polizei hofft darauf, dass es Zeugen gibt, die Hinweise zu den beiden Unbekannten geben können. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/46460.

Von der Redaktion