Vorsfelde

Die stürmische Nadia hat nicht nur eine Weide in Warmenau sowie etliche weitere Bäume entwurzelt und anderen die Freude an ihrem Gewächshaus verhagelt, sie hat auch meine Wochenend-Planung durcheinandergewirbelt. Eigentlich erwartete ich Besuch. Eine willkommene Gelegenheit, mal wieder ein richtiges Sonntagsessen vorzubereiten. Ich putzte also sorgfältig frischen Rosenkohl und Champignons, hackte eine große Frühlingszwiebel und zwei Zehen Knoblauch, sogar Kroketten hatte ich besorgt.

Gutes Wedder

Doch dann sagte der Besuch kurzfristig ab: Nadja war ihm aufs Dach gestiegen. Und wer einen Dachschaden hat, der kann sich um die Kochkünste anderer nicht kümmern. Mein Trost: Die Pilzpfanne und der Rosenkohl schmeckten am Sonntag sehr lecker, und auch die zweite Portion am Montag noch. Eine alte plattdeutsche Weisheit sagt ja, wenn ich den Teller leer esse, gibt es gutes Wetter. Okay, das ist ein Übersetzungsfehler: „Wedder“ heißt nicht „Wetter“ sondern „wieder“. Weiß ich. Zur Strafe wehten später auch nur neue wüste Winde – unter meiner Bettdecke. Da war ich dann ganz froh, dass ich keinen Übernachtungs-Besuch hatte.

Von Andrea Müller-Kudelka