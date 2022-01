Wolfsburg

Ein Chefarzt aus dem Klinikum Helmstedt, der für die AfD im Samtgemeinderat von Velpke sitzt, spricht auf einer Corona-Demo. Ein studierter Zahnarzt schreibt vor Wut über eine möglicherweise geplante Impfpflicht wiederholt Briefe an die Presse. Eine Kollegin wendet sich per offenem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz. Drei Beispiele, die zeigen, dass es auch in Wolfsburg und Umgebung einzelne Ärztinnen und Ärzte gibt, die einer Corona-Impfung kritisch gegenüberstehen oder sie gar ganz ablehnen. Was steckt hinter deren Bedenken und wie berechtigt sind diese?

Nebenwirkungen werden aus Sicht von Kritiker „nicht offen kommuniziert“

In einem Facebook-Video ist zu sehen, wie Dr. Jozef Rakicky, Chefarzt für Neurologie am Klinikum Helmstedt, in Sachsen-Anhalt mutmaßlich auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen spricht. Er sei „kein allgemeiner Impfgegner“ und selbst mit „allen möglichen Impfungen“ versehen, betont er. Von der Corona-Impfung hält er trotzdem nicht viel: Sie sei nicht ausreichend lange hinsichtlich möglicher Nebenwirkungen überprüft worden. Dabei seien die Patienten mit Nebenwirkungen in seinem Alltag mittlerweile „viel wichtiger“ als die Covid-Patienten, erklärt Rakicky in dem Video. Er selbst habe schon Sinusvenenthrombosen und Lähmungen gesehen. „Die Zahlen der Nebenwirkungen, die werden nicht so offen kommuniziert“, behauptet der Arzt. Auf WAZ-Nachfrage, wie viele und welche Nebenwirkungen ihm bekannt seien, verweist er dann allerdings auf die offiziellen Zahlen des Paul-Ehrlich-Instituts.

Rakicky betonte auf der Demo zudem, dass es unter seinen Berufskollegen einige gebe, die die Impfung ähnlich kritisch sehen wie er. „Ob das die Minderheit oder die Mehrheit ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich bin ganz sicher nicht alleine, der diese ganze Sache kritisch sieht“, so der Neurologe. Auf WAZ-Nachfrage, woraus er das schließe, verweist er auf einen Artikel der ursprünglich aus der „Tiroler Tageszeitung“ stammt. Darin heißt es, dass sich rund 850 Pfleger und Ärzte aus Altenheimen und Krankenhäusern in Tirol nicht impfen lassen wollen.

Bild von einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen: Impfskeptiker werfen der Politik vor, Nebenwirkungen nicht offen zu kommunizieren. Quelle: Boris Roessler/dpa

Gruppe von Ärzten spricht sich gegen Impfpflicht aus

In Deutschland hat sich die Organisation „Ärzte stehen auf“ mit einem offenen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz gewandt. Rund 400 Personen, darunter Humanmediziner unterschiedlicher Fachrichtungen sowie einige Tierärzte haben ihn unterschrieben. Zu den Unterzeichnern gehört auch eine Zahnmedizinerin aus Wolfsburg. Sie äußert sich auf WAZ-Nachfrage nicht zu ihren Beweggründen.

Unter dem Titel „Geringer Nutzen und noch unklare Risiken durch die Covid-Impfungen“ fordern die Ärztinnen und Ärzte die Regierung auf „alle direkten und indirekten Zwangsmaßnahmen mit dem Ziel einer Impfung von bisher Ungeimpften nicht nur einzustellen, sondern aktiv zu unterbinden.“

Aus Sicht der Verfasser ist der Schutz, den die Impfungen bieten, gering, während das Risiko von schweren Nebenwirkungen im Vergleich hoch sei. Ähnlich wie Rakicky äußern sie: „Kein Arzneimittel oder Impfstoff hat seit Bestehen der entsprechenden Datenbanken in so kurzer Zeit so viele Meldungen von schweren, unerwünschten Wirkungen und Todesfällen erfahren wie die Impfstoffe gegen COVID-19.“ Die „Nutzen-Schaden-Bilanz“ der Impfung sei für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit negativ“. Allenfalls für ältere Menschen könne eine Impfung Vorteile bringen.

Corona-Impfung bei Kindern: Sie steht in dem offenen Brief besonders im Fokus. Quelle: ROBERT MICHAEL/dpa

Zahnarzt wirft RKI vor künstlich schiefes Bild zu erzeugen

Jens Knipphals, der als Zahnarzt in Wolfsburg tätig war, lehnt die Impfpflicht aus ähnlichen Gründen ab. Während das Robert-Koch-Institut die Todeszahlen im Zusammenhang mit dem Virus aus seiner Sicht zu hoch angibt, sei es bei den Nebenwirkungen der Impfungen genau umgekehrt: „Im krassen Gegensatz dazu werden Impfschäden und Todesfälle völlig unzureichend erfasst, sodass ein künstlich schiefes Bild erzeugt wird“, erläutert der Zahnmediziner.

Das von Rakicky angesprochene Paul-Ehrlich-Institut kommt zu einer anderen Bewertung, es schätzt das Nutzen-Risiko-Verhältnis in seinem aktuellsten Bericht aus dem Dezember als „positiv“ ein.

Schwerwiegende Nebenwirkungen bei 0,02 Prozent

Das online einsehbare Dokument des Instituts enthält Verdachtsfälle von Nebenwirkungen bis zum 30. November 2021. Demnach sind bei insgesamt 123.347.849 durchgeführten Corona-Impfungen in Deutschland bislang 26.196 Nebenwirkungen gemeldet worden, die das Institut als „schwerwiegend“ einschätzt. Das entspricht einem Anteil von 0,02 Prozent. Bei 1.919 der Verdachtsfallmeldungen sei über einen tödlichen Ausgang berichtet worden, erklärt das Institut weiter. Die Todesfälle seien im Abstand von 0 Tage bis 289 Tage nach der Impfung aufgetreten.

Gleichzeitig sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts bis zum 17. Januar von insgesamt 8.000.122 Corona-Infizierten 115 649 Menschen im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. Das entspricht einem Anteil von 1,45 Prozent. Bei Kindern sind schwere Verläufe deutlich seltener als bei Erwachsenen. 220 der Todesfälle sind in der Altersgruppe zwischen 0 und 14 Jahren aufgetreten. Die meisten Todesfälle fallen hingegen in die Altersgruppe der Menschen über 80 Jahren.

Ärztekammer ermittelt gegen 50 Mediziner Kritik an den Corona-Impfungen ist das eine. Falsche Maskenatteste auszustellen oder Fake-Atteste ist hingegen nochmal etwas anderes. Die niedersächsische Ärztekammer hat momentan in etwa 50 Fällen (also 50 von 43.000 Ärztinnen und Ärzten) berufsrechtliche Ermittlungen aufgenommen, weil Mediziner durch derartige Verstöße aufgefallen sind. Der Ausgang ist noch offen. Zu der Frage, ob es auch Fälle in Wolfsburg gibt, macht Sprecher Thomas Spieker keine Angaben. Er sagt lediglich: „Eine lokale Häufung in einer bestimmten Region in Niedersachsen gibt es bislang nicht.“ Auch die Kassenärztliche Vereinigung geht Patientenbeschwerden über impfkritische Ärztinnen und Ärzte nach. Sie konfrontiert die Mitlieder mit der Kritik und holt eine Stellungnahme der Ärztin oder des Arztes ein. „Nach Bewertung der Stellungnahe weisen wir dann auf die Einhaltung korrekten Verhaltens hin“, sagt Sprecher Detlef Haffke. Fällt eine Person wiederholt auf, kommt der KVN-Disziplinarausschuss zum Einsatz. Er kann von einer Rüge bis zum Entzug der Kassenzulassung verschiedene Sanktionen aussprechen.

Long-Covid-Syndrom ist eine Langzeitfolge der Erkrankung

Allerdings: Zusätzlich den unter anderem von Zahnarzt Knipphals kritisierten Zahlen zu Todesfällen müssen auch bei den mit Corona infizierten Personen Komplikationen der Erkrankung und langanhaltende Folgen mit einbezogen werden. Eine Langzeitfolge der Corona-Infektion ist das Long-Covid-Syndrom, bei dem Betroffene teilweise noch Monate nach der Infektion an Symptomen und Erschöpfung leiden.

Wie viele Patienten von dieser Landzeitfolge der Erkrankung betroffen sind, ist laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) noch nicht klar. Sie verweist auf „verschiedene Untersuchungen“ denen zufolge, „schätzungsweise 2 bis 20 Prozent der an Covid-19 erkrankten Erwachsenen noch nach 12 oder mehr Wochen an Beschwerden“ leiden. Bei den Kindern und Jugendlichen waren es laut der BZgA im gleichen Zeitraum 2 bis 12 Prozent.

Von Melanie Köster