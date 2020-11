Wolfsburg

Ein Jahr lang keine neue Kleidung kaufen: Das haben die Wolfsburger Leonie Matt, Luisa Slotwinsky und Daniele Lauriola geschafft. Auslöser für das Experiment war die Komödie „100 Dinge“. In dem Film wird den Hauptdarstellern, gespielt von Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, alles weggenommen. Jeden Tag bekommen sie einen Gegenstand zurück.

Der Film hat sie inspiriert, sich mit ihrem Konsum auseinanderzusetzen. Sie fassten den Entschluss, sich im Jahr 2019 keine neue Kleidung zu kaufen. Einzige Ausnahme: Gebrauchte Kleidung. „Jeder hatte drei Joker, sodass wir uns drei Teilen gebraucht kaufen konnten“, erläutert Matt. Sie zog ihren Joker im Sommer, weil ihr Bruder geheiratet hat. Die Studentin kaufte ein Kleid, eine Tasche und Schuhe über Kleiderkreisel.de, einem Second-Hand-Markt im Internet. „Es ist das gleiche Erlebnis, als wenn ich in einen Laden gehe und Kleidung von der Stange kaufe“, berichtet Matt.

Anzeige

„notmyhype“: 365 Tage keine neue Kleidung einkaufen

Die drei Wolfsburger Matt, Slotwinsky und Lauriola haben 2018 das Institut für Zukünfte (IfZ) gegründet. Darüber und über das Experiment „365 Tage ohne Kleidungskauf“ haben sie auf Instagram unter „notmyhype“ berichtet. Sie informierten auch über qualitative Materialien und faire Herstellung. „Einige Leute haben sich angeschlossen und vier Monate ohne Einkaufen ausprobiert“, erzählt Slotwinsky.

Das Projekt und die Erfahrungsberichte wurden im November 2019 im Alvar-Aalto-Kulturhaus ausgestellt. Der Eröffnungstermin war am so genannten „Black Friday“, an dem Tag locken die Geschäfte mit zahlreichen Rabatten. „Wir wollten die Menschen bewusst in der Vorweihnachtszeit auf das Konsumverhalten aufmerksam machen“, so die Wolfsburgerin.

So lief das Experiment der Wolfsburger – eine Bildergalerie:

Früher viele spontanen Einkäufe, heute ausgewählte Kleidung

Als Jugendliche ist Matt auch regelmäßig in die Stadt gefahren und hat Impulskäufe getätigt. „Mal war es ein neues Oberteil für eine Party und an anderen Tagen habe ich mir etwas im Internet bestellt, obwohl ich keine neuen Sachen brauchte“, erinnert sich Matt. Während des Experiments haben alle drei Wolfsburger regelmäßig ihren Kleiderschrank unter die Lupe genommen und rigoros aussortiert. „Erst dann habe ich gemerkt, wie viele Klamotten ich kaum trage“, merkt Matt an. Bei Matt waren es 80 Kleidungsstücke, die gespendet oder bei einer Kleidertauschparty getauscht wurden.

Weniger Einkaufen: Mit diesen Tipps klappt es 1. Vor dem Kaufen nachdenken: Muss das neu gekauft werden? Oder gibt es ein ähnliches Teil im Kleiderschrank? 2. Gute Qualität kaufen. Ist im ersten Moment teurer, aber hochwertige Stoffe halten länger und somit wird ein weiterer Nachkauf gespart. 3. Kleiderschrank unter die Lupe nehmen und neue Outfits kombinieren. Und falls ein neuer Blazer gekauft werden muss, immer darauf achten, dass er zur restlichen Garderobe passt und das Kleidungsstück gut sitzt. 4. Eine Wunschliste schreiben. Ist das Kleidungsstück nach längerem Nachdenken immer noch so schön? 5. Kleidung, Accessoires und Schuhe von Freunden ausleihen - oder selber verschenken. 6. Kleidertauschpartys besuchen oder selber anbieten. Häufig finden Freunde die ausrangierte Jeans noch richtig schick. 6. Gut mit der Kleidung umgehen. Und falls es kaputt geht, selber reparieren oder zum Schneider bringen. 7. Einen Selbstversuch starten. Zum Beispiel die „10x10“-Challenge: An zehn Tagen nur zehn Kleidungsstücke tragen. 8. Gebraucht erwerben, entweder im Second-Hand-Laden, auf dem Flohmarkt oder im Internet. 9. Beim Einkaufen keine Kompromisse eingehen. Nur etwas kaufen, wenn es vollständig überzeugt. 10. In Erlebnisse wie Konzerte oder Urlaub investieren statt Dinge zu kaufen. Das Glücksgefühl hält länger an und das Zuhause bleibt übersichtlich.

Bei den so genannte Kleidertauschpartys werden getragene Kleidung, Accessoires oder Schuhe auf einen Tisch gelegt und jeder kann sich bedienen. Die Wolfsburger haben bei einigen offiziellen Terminen in der Region mitgemacht oder privat eine Veranstaltung organisiert. Da somit immer noch genug Sachen in den Schränken lagen, kam keine Langeweile und Verzweiflung auf. „Ich war kreativ beim Kombinieren und habe fast alle Kleidungsstücke angezogen“, so Matt. Um zusätzlich frischen Wind in die Garderobe zu bringen, tauschten die drei untereinander Kleidungsstücke aus. „Das machen wir auch heute noch so, um Geld und Ressourcen zu sparen“, betont die IfZ-Gründerin.

Wolfsburger wollen mit dem Experiment weitermachen

Mit ihrem Experiment wollten sie ihren Konsum untersuchen, aber keine Anweisungen geben. Trotzdem seien einige Bekannte, die gerne einkaufen, auf sie zugekommen mit dem Gefühl, sich rechtfertigen zu müssen. „Wir möchten mit unserem Institut für Zukünfte und dem Projekt einen Anstoß geben. Anschließend sollte jeder für sich entscheiden, wie er sich verbessert“, betont die Wolfsburgerin.

Das Institut für Zukünfte Das Institut für Zukünfte hat sich Ende 2018 zusammengeschlossen und bezeichnet sich als „Denkfabrik für zukunftsfähige Lebensweisen“. Den Plural „Zukünfte“ haben die Initiatoren bewusst gewählt: „Wir glauben, dass es nicht die eine Zukunft gibt, die wir kennen können und die wir bestimmen, sondern dass es mehrere Lösungen geben kann“, erläutert Leonie Matt.

Das Jahr ohne Kleidungskauf hat den drei IfZ-Gründern gut gefallen und das Projekt hat ihr Konsumverhalten geprägt. „Es ist schön, dass die Informationen und Alternativen uns weiterhin positiv beeinflussen. Daher möchten wir auch in Zukunft bewusster und somit auch nachhaltiger konsumieren“, erklärt Matt.

Lesen Sie auch:

Von Ann Kathrin Wucherpfennig