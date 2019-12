Wendschott

Zu einem weiteren Diebstahl eines Motorrades im Ortsteil Wendschott kam es am Freitag in der Zeit von 6.25 Uhr bis 14.30 Uhr. Hier hatte der 56 Jahre alte Eigentümer seine erst acht Monate alte Maschine der Marke KTM, Typ SMC-R 690, unter einem Carport im Milanweg abgestellt und es Mittels Lenk- und Bremsscheibenschloss gesichert. Als der Mann den Diebstahl bemerkte, meldete er diesen umgehend der Polizei.

Schaden beträgt rund 10 000 Euro

Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 10 000 Euro. Da die KTM mit großer Wahrscheinlichkeit in einem Kastenwagen oder Fahrzeug mit Anhänger abtransportiert worden sein dürfte, bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Wendschott bemerkt haben, sich mit der Polizei in Vorsfelde unter Telefon (0 53 63) 99 22 90 in Verbindung zu setzen.

