Wendschott

Ein VW-Campingbus vom wurde in der Nacht zu Sonntag in Wendschott gestohlen. Der Besitzer hatte sein neun Jahre altes in silber lackiertes Fahrzeug vom Typ California über Nacht am Straßenrand im Schützenring abgestellt. Der Wert des Wohnmobiles wird auf 40 000 Euro geschätzt.

Den Ermittlungen nach ereignete sich der Diebstahl zwischen 20 Uhr am Abend und 8.30 Uhr am Sonntagmorgen. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Vorsfelde unter der Rufnummer (0 53 63) 99 22 90 in Verbindung.

Von der Redaktion