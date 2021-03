Warmenau/Fulda

Ein internationaler Hacker-Angriff hat den VW-Zulieferer EDAG so gut wie lahmgelegt. „Es war ein professioneller Cyber-Angriff, der EDAG-Tochtergesellschaften weltweit getroffen hat“, sagt Christoph Horvath, Sprecher der EDAG-Group. Auch das Entwicklungszentrum in Warmenau sei betroffen. Aktuell sei man nur „bedingt arbeitsfähig“, arbeite aber daran, so schnell wie möglich wieder in den Normalmodus zurückkehren zu können.

Der Cyber-Angriff traf den laut eigener Aussage weltweit größten Entwicklungs-Dienstleister der Automobilindustrie in der Nacht von Freitag auf Samstag. „Zu der Zeit haben Kollegen in Nordamerika plötzlich gemerkt, dass die Systeme nur noch eingeschränkt liefen“, berichtet Christoph Horvath. In Deutschland sei es zu der Zeit Nacht gewesen.

EDAG geht von einem „professionellen Cyber-Angriff“ aus

Später am Samstag sei deutlich geworden: „Das waren keine Jugendlichen. Da war ein professioneller Cyber-Angriff“, so Horvath. Man habe deshalb sofort das Landeskriminalamt in Wiesbaden – die EDAG-Zentrale sitzt in Fulda – eingeschaltet. Die dortigen Ermittler hätten die Ermittlungen aufgenommen.

Christoph Horvath, Sprecher der EDAG-Group: „Das waren keine Jugendlichen. Da war ein professioneller Cyber-Angriff.“ Quelle: EDAG

Bis jetzt wisse man noch nicht genau, ob Daten gestohlen worden seien oder man die Ausbreitung der Schadstoffsoftware eingedämmt habe. Mit Rücksicht auf die polizeilichen Ermittlungen wollte sich Horvath zum konkreten Cyber-Angriff und zu den Folgen nicht weiter äußern. Wichtig: „Wir haben alle Kunden weltweit sofort informiert.“

Auch das Entwicklungszentrum in Warmenau ist vom Hacker-Angriff betroffen

Horvath bestätigt, dass auch der Standort im Warmenauer Gewerbegebiet von den Folgen des Hacker-Angriffs betroffen ist. „Ein Großteil unserer Mitarbeiter arbeitet am oder mit dem Computer und ist vom Hacker-Angriff betroffen.“ Allein in Warmenau sind laut Horvath 900 Mitarbeiter beschäftigt. Deren Aufgabe: Entwicklung von Fahrzeugen, Interieur und Elektronik unter anderem für Volkswagen.

Der Sprecher verspricht: „Wir werden jetzt kurzfristig die einzelnen Systeme wieder hochfahren.“ Wann der Normalbetrieb startet, könne man aktuell noch nicht sagen. Der interne IT-Krisenstab und externe Cybersecurity-Experten würden gemeinsam an einer schnellen Lösung arbeiten.

Von Carsten Bischof