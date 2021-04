Wolfsburg

Seit 1996 wird am 23. April der „Welttag des Buches“ in Deutschland gefeiert: Heute ist es wieder so weit. Die Wolfsburger Buchhändler freuen sich, dass sie trotz Corona geöffnet haben dürfen, die Schülerinnen und Schüler bekommen ein Buch geschenkt und die Wolfsburger Autorin Laura Lehmann ist glücklich über eine Nominierung ihres Debüt-Romans.

Andreas König von der Buchhandlung aus Fallersleben ist glücklich, dass das Geschäft zum Lese-Feiertag wieder geöffnet haben darf. Die Buchhandlungen sind seit dem 8. März geöffnet, da sie zu den systemrelevanten Geschäften zählen. „Kein Click & Meet und kein Click & Collect, die Wolfsburger können jederzeit zu uns kommen“, betont der Inhaber.

Wolfsburger Buchhändler haben wieder geöffnet

Auch die Kunden der Buchhandlung Sopper in Vorsfelde freuen sich über die Wiedereröffnung. „Die Zeitschriften sind bei uns besonders gefragt“, sagt Mitarbeiterin Katharina Schmidt von Sopper. Bei den Büchern wird der neueste Roman der Autorin Juli Zehn „Über Menschen“ häufig gekauft. „Den Bestseller müssen wir ständig nachbestellen“, so Schmidt.

Buchhändler in Wolfsburg: Öffnungszeiten und Infos Die Buchhandlungen in Wolfsburg sind wieder regulär geöffnet. In Fallersleben ist das Geschäft von Andreas König von Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Samstag von 10 bis 13 Uhr. Die Buchhandlung Sopper in Vorsfelde öffnet von Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, am Samstag ist von 9 bis 13 Uhr geöffnet. „Thalia“ in der City-Galerie ist montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Bei der Fallersleber Buchhandlung ging „Die Basisbibel“ im ersten Quartal dieses Jahres am häufigsten über den Ladentisch. Diese Bibel bietet mit einer verständlicheren Sprache und kürzeren Sätzen einen leichteren Zugang zum Alten und Neuen Testament. „Zurzeit geht der Trend zu der leichteren Kost, zum Beispiel zu Büchern, die die Stimmung aufhellen“, erklärt König.

Autorin Laura Lehmann ist für einen Literaturpreis nominiert

Die Wolfsburger Autorin Laura Lehmann feiert den ersten Geburtstag ihres Fantasy-Romans „Der Legende dunkles Herz“, welcher im Eisermann-Verlag erschienen ist. „Obwohl keine Messen stattgefunden haben, bin ich mit den Verkäufen meines Buches zufrieden“, sagt die 28-Jährige.

Nominiert: Die Wolfsburger Autorin Laura Lehmann hat mit ihrem Debüt „Der Legende dunkles Herz“ gute Chancen auf einen Literaturpreis. Quelle: Boris Baschin

Ihr Fantasy-Roman wurde für den deutschsprachigen Literaturpreis für Phantastik, dem Seraph, in der Kategorie Bestes Debüt nominiert. Die Phantastische Akademie verleiht jährlich in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse den Literaturpreis in den mit Preisgeldern dotierten Kategorien Bester Roman, Bestes Debüt und Bester Independent-Titel. Doch auf diesem Erfolg ruht sich die Wolfsburgerin Autorin, die hauptberuflich als Betreuungskraft im Emmaus-Heim arbeitet, nicht aus. Sie hat bereits ihr zweites Buch „Die Götter der Kenerathi“ beendet. „Dafür suche ich jetzt einen Verlag“, so Lehmann.

Wolfsburgerin startet Podcast mit Bücher-Tipps

Für den Welttag des Buches plant Eve Bernhardt eine Podcastfolge, in denen andere Buchblogger ihre Lieblingsbücher vorstellen. Die Studentin aus Wolfsburg hat den Bücher-Podcast „writtenbetweenthelines“ gestartet, um sich mit mit den Buch-Inhalten kritisch auseinander zu setzen und Buch-Tipps zu geben. Zu ihren Lieblingsbüchern zählen zurzeit „Mariannengraben“ von Jasmin Schreiber, „A tale of witchcraft“ von Chris Colfer und „Gespenster“ von Dolly Alderton.

Wolfsburger Schüler bekommen ein Buch geschenkt

Einige Wolfsburger Schülerinnen und Schüler bekommen zum „Welttag des Buches“ ein Buch geschenkt. In diesem Jahr haben sich die deutschen Organisatoren für „Biber undercover“ von Rüdiger Bertram und Illustrator Timo Grubing entschieden. Die Aktion ist für Schülerinnen und Schüler der 4. und 5. Klasse, jedoch können sie nicht einfach in eine Buchhandlung gehen.

Zum Welttag des Buches bekommen die Schülerinnen und Schüler ein Buch geschenkt. Quelle: Boris Baschin

Die Lehrerinnen und Lehrer mussten zuvor Gutscheine bestellen und sich bei der Buchhandlung melden, Katharina Schmidt von der Vorsfelder Buchhandlung hat daraufhin die Buch-Pakete bestellt. Und diese werden wiederum von den Lehrenden abgeholt und an die Schüler verteilt. In Wolfsburg beteiligt sich die Grundschule Wendschott, die Hauptschule Vorsfelde, die Grundschule Rühen und die Leonardo-da-Vinci-Schule an der Aktion. „Ich wünsche den Schülerinnen und Schülern viel Spaß beim Lesen“, sagt Schmidt. Denn um das Lesen gehe es auch am „Welttag des Buches“...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig